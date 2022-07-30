استثمارات “أرامكو السعودية” تسيل لعاب شركات الخدمات النفطية

تتطلع شركات الخدمات النفطية نحو الفرص الإستثمارية الهائلة التي توفرها المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من عام 2022، خصوصاً مع سعي “أرامكو السعودية” لزيادة النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 18 مليار دولار (67,5 مليار ريال) هذا العام، وما توفره من فرص مربحة لهذه الشركات.

ومن المقرر أن تؤدي أعمال التوسع البحرية المتسارعة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة نشاط شركات الخدمات في الشرق الأوسط خلال الفترة المتبقية من العام. وقال أوليفييه لو بيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة “شلومبرجر”، أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، في حديث لشركته حول أرباح الربع الثاني: “هناك انعطاف يتراكم في نشاط الشرق الأوسط”، ويقول إن التأثير “سيتجسد في دولتين أو ثلاث دول بشكل واضح في النصف الثاني مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وسوف يتسارع العام المقبل حيث سنشهد المزيد من الأنشطة البحرية في بيئة دول مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط بقيادة شركة أرامكو السعودية”.

ويؤكد أن “الغاز الذي يتم تطويره على نطاق واسع في الشرق الأوسط، سواء للاستخدام المحلي أو لاستبدال الوقود، سيستمر في تعزيز حضورنا القوي في قطر وووضعنا التجاري في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان”.