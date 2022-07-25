استبيان: 91٪ من المهنيين في المنطقة يفكرون بتغيير وظائفهم

قام بيت.كوم، مؤخراً بإجراء استبيان للكشف عن اتجاهات التوظيف المتغيرة والتحولات الجذرية في المنطقة في مجال البحث عن وظائف بعد أزمة كوفيد-19. وفي هذا الإطار، صرح 91٪ من المهنيين عن رغبتهم في تغيير وظائفهم خلال عام 2022. ويهدف استبيان الاستراتيجيات الحديثة للبحث عن وظائف إلى تعزيز الوعي بحجم التغيير الذي يشهده سوق العمل، بهدف مساعدة المهنيين على إيجاد وظيفة في ظل الظروف الحالية. وتوقع غالبية المجيبين (86٪) زيادة التوظيف عن بُعد في السنوات القليلة المقبلة. في الواقع، يفضل 83٪ من المهنيين العمل لدى الشركات التي تسمح لهم بالعمل عن بُعد بشكل كامل أو جزئي.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: “لم يعد أسلوب العمل المرن مجرد ميزة إضافية توفرها الشركات، حيث أظهر استبيان الاستراتيجيات الحديثة للبحث عن وظائف أن هذه الميزة باتت جزءاً لا يتجزأ من المتطلبات التي يهتم بها الباحثون عن عمل عند اختيار وظائفهم الجديدة. كما سلط هذه الاستبيان الضوء على ضرورة التكيّف مع بيئة العمل المتغيرة، فهو من العوامل الأساسية التي تعزّز فرص إيجاد وظيفة مناسبة في الوقت الحالي.” المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي تتغير المهارات والمؤهلات التي تبحث عنها الشركات أيضاً، فقد سلط المجيبون الضوء على مجموعة متنوعة من المهارات التي يعتقدون أنها أصبحت أكثر أهمية ومن ضمنها: المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات (33٪)، والقدرة على العمل بدون إشراف (26٪)، والتحفيز الذاتي والانضباط (18٪)، والإلمام بآليات العمل الافتراضية (18٪)، والتمتع بمهارات تواصل كتابية وشفهية جيدة (6٪).