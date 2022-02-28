استبيان: قلة في السعودية تستثمر بالعملات المشفرة رغم إطلاع الغالبية عليها

أظهر استبيان لـ يوجوف YouGov أن غالبية سكان المملكة العربية السعودية على دراية بالعملات المشفرة ، لكن القليل منهم فقط يستثمر فيها. وينوي أكثر من ثلث سكان المملكة العربية السعودية ممن لديهم دراية بالعملات المشفرة للاستثمار فيها بحسب ما يزعمه أحدث استطلاع أجرته يوجوف وبين أن الخدمات المصرفية الرقمية أصبحت شائعة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية ، حيث قال تسعة من كل عشرة مشاركين (91٪) إنهم يفضلون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك ، أظهر 86٪ من المشاركين نية في التحول إلى الأساليب المصرفية الرقمية فقط في المستقبل بحسب بيان صحفي.

لم تُحدث الرقمنة ثورة في الخدمات المصرفية فحسب ، بل سهّلت أيضًا نمو العملات الرقمية. على مدى السنوات القليلة الماضية ، توسع سوق العملات المشفرة بسرعة.

وتُظهر البيانات أنه في المملكة العربية السعودية ، فإن العملات المشفرة كفئة أصول ولدت قدرًا لا بأس به من الوعي ، ويؤكد أكثر من ثلاثة أرباع السكان (77٪) أنهم على دراية بها. ورغم أن الوعي بهذه العملات مرتفع ، إلا أن 18٪ فقط يتداولون حاليًا في العملات المشفرة. من المرجح أن يقول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا أنهم يتعاملون في العملات المشفرة (بنسبة 25٪) ، بينما يبدو كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا مترددين ولا يعتزمون التعامل معها (37٪). كما تزداد شعبية العملات المشفرة بين الأسر ذات الدخل المرتفع (التي يزيد دخلها عن 30000 ريال سعودي) ، ومن المرجح أكثر من غيرهم أن يتداولوا في فئة الأصول هذه.