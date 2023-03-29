استبعاد إندونيسيا من تنظيم كأس العالم بسبب رفض استضافة منتخب إسرائيل

رويترز: استبعاد إندونيسيا من تنظيم كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما بعد رفض حاكم بالي استضافة منتخب إسرائيل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قام الاثنين بألغاء اجراء حفل قرعة كأس العالم دون الـ 20 عاماً الذي كان مقرّراً يوم الجمعة المقبل في إندونيسيا، وذلك على اثر دعوة حاكم مقاطعة بالي لاستبعاد إسرائيل من البطولة.

وكان من المقرر اقامة مونديال الشباب في إندونيسيا بين 20 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو 2023 في ست مدن بمشاركة 24 منتخباً من بينها إسرائيل.

ولم يذكر الفيفا في بيانه أسباب إلغاء الحفل كما لم يحدد موعدا جديدا لتوزيع المنتخبات على مجموعاتها، وفق ما أعلن الاتحاد الإندونيسي للعبة. وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو آيار إلى 11 يونيو حزيران المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي. وقال بيان صادر عن الفيفا “قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية ، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023. “سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة”. وأضاف الفيفا أن القرار اتخذ بعد اجتماع بين جياني انفانتينو رئيس الفيفا وإريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي.

وخرج محتجون في العاصمة جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر ملوحين بالأعلام الأندونيسية والفلسطينية مطالبين بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة. وغالبية سكان إندونيسيا من المسلمين. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الاتحاد الإندونيسي إن خسارة حق التنظيم قد يضر بفرص فرق كرة القدم الإندونيسية في المشاركة في بطولات الفيفا في حين أن الخسائر الاقتصادية ستصل إلى “تريليونات من الروبية”. وقال الفيفا اليوم الأربعاء إنه ملتزم بمساعدة الاتحاد الإندونيسي للعبة في أعقاب حادث تدافع مميت العام الماضي أدى إلى مقتل 135 مشجعا في ملعب في جاوة الشرقية في أكتوبر تشرين الأول. وقال الفيفا في بيان “أعضاء فريق الفيفا سيستمرون في العمل داخل إندونسيا في الأشهر المقبلة وسيقدمون المساعدة المطلوبة للاتحاد الإندونيسي تحت قيادة الرئيس توهير. “سيتم تحديد موعد قريب بين رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإندونيسي لإجراء المزيد من المناقشات”. وتأهلت إندونيسيا لكأس العالم تحت 20 عاما بسبب استضافتها لها لكنها لم تشارك في البطولة منذ عام 1979.

يذكر أن إندونيسيا تحاول استضافة البلاد البطولة بعد واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ كرة القدم التي أدت إلى وفاة 135 شخصا في حادثة تدافع في مدينة مالانغ شرق جاوة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من أربعين طفلاً.

ويحاول المسؤولون تلميع سمعة اللعبة بعد التعرض لإيقاف من قبل الاتحاد الدولي العام 2015 لمدة سنة، بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

ويذكر أنه لا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين إندونيسيا وإسرائيل، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات الأغلبية المسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب إسرائيل.