مويضي المطيري by مويضي المطيري

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استئناف إنتاج نفط حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت السعودية والكويت عن بدء عمليات حقل الخفجي النفطي المشترك لاستئناف إنتاج النفط في مرحلتها الأولى.


وقالت “عمليات الخفجي المشتركة” عبر حسابها الرسمي أنها بدأت في ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ المرحلة الأولى من استئناف الإنتاج بنجاح، بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري، والتأكد من جاهزيتها.


حيث كشفت «عمليات الخفجي المشتركة»، الخميس، عن بدء المرحلة الأولى من استئناف إنتاج النفط، عبر الحقل المشترك بين السعودية والكويت، بنجاح، الثلاثاء الماضي.

وقام نائب رئيس اللجنة التشغيلية والمدير التنفيذي للمشاريع والهندسة المهندس محمد الحمدان، والمدير التنفيذي للعمليات الدكتور فيصل الذواد في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية؛ للإشراف وتدشين التشغيل الجزئي لمحطة الإنتاج البحري Y4 بعد إتمام أعمال الصيانة والتفتيش والذي سيسهم في زيادة الإنتاج الفعلي.


وذكرت «عمليات الخفجي»، على حسابها في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة جاءت بعد إتمام الصيانة لمرافق الإنتاج البري، والتأكد من جاهزيتها.


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