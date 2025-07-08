استئناف كامل لعمليات البورصة المصرية بعد حريق سنترال رمسيس

أكدت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عدم صحة الشائعات حول وجود مشاكل في خطوط الربط بينهما بعد حريق سنترال رمسيس، وتؤكدان على انتظام هذه الخطوط ونجاح اختبارات الانتقال للخطوط البديلة. كما تؤكد شركة مصر للمقاصة استمرار تقديم خدماتها بشكل طبيعي وإتمام تسويات العمليات في مواعيدها دون أي انقطاع. وعلقت البورصة المصرية التداولات، بسبب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وأثر على البنية التحتية الرقمية. يذكر أن الحريق، الذي اندلع عصر الاثنين 7 يوليو 2025 واستمر قرابة 12 ساعة، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة ما بين 33 إلى 40 شخصًا، بينهم عدد من رجال الشرطة، معظم الإصابات كانت حالات اختناق وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة. ونشب الحريق في الطابق السابع من المبنى الرئيسي للسنترال، وهو مركز بيانات رئيسي للاتصالات، وأدى إلى تلف كابلات رئيسية وسيرفرات حيوية، ما تسبب في اضطراب واسع بخدمات الاتصالات في عدة مناطق، شمل ذلك انقطاع أو ضعف الشبكة في خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى تأثر خدمات الإنترنت الأرضي والدفع الإلكتروني مثل “إنستاباي” و”فوري”، إلى جانب تعطيل أنظمة حجز تذاكر القطارات وخدمات إلكترونية أخرى. وبعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بـ17 سيارة إطفاء وفرق إنقاذ متخصصة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، لكن النيران تجددت ثلاث مرات، واستمرت عمليات التبريد حتى صباح الثلاثاء لمنع اشتعالها مجددًا. كما تم فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لمنع تفاقم الأضرار. الحكومة المصرية أعلنت أن قطع خدمات الاتصالات كان إجراءً احترازياً لتجنب امتداد الخسائر إلى باقي السنترالات، وتم نقل الخدمات تدريجيًا إلى سنترالات أخرى، مع تأكيد عودة أغلب الخدمات بشكل تدريجي خلال 24 ساعة من الحادث. واستؤنفت أعمال خدمات الطوارئ (النجدة) ، وتم توفير أرقام بديلة للأماكن المتأثرة، بينما تأثرت خدمات الإسعاف جزئيًا من ثلاث شركات ويجري استعادتها بالكامل. وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، مع معاينة الموقع وسماع أقوال المصابين، وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق يرجح أن يكون ناجماً عن ماس كهربائي، مع استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب النهائية ومحاسبة أي مسؤول في حال ثبوت الإهمال أو التقصير.

السلطات أكدت أن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، لكن العمل جارٍ على استعادة الخدمات الرقمية تدريجيًا، مع تشكيل لجان هندسية لتقييم المبنى، واستمرار عمليات التأمين والتبريد في الموقع.

#بوابة_الوفد|

الحماية المدنية تواصل أعمال التبريد لمبنى سنتر رمسيس لمنع تجدد اشتعا.. ل النير.. ان pic.twitter.com/TJtS8GdZp7 — alwafdportal (@alwafdportal) July 8, 2025