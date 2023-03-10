استئناف الملاحة الجوية في مطار حلب بعد توقفها بسبب غارة جوية إسرائيلية

مطار حلب يستعد مجددا لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال – نقلت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الخميس عن بيان لوزارة النقل القول إن حركة النقل الجوي في مطار حلب السوري ستُستأنف ابتداء من صباح غد الجمعة، وذلك بعد توقفها بسبب غارة جوية إسرائيلية بحسب ، وأشارت الوزارة على تويتر بالقول :”

تقرر #استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار اعتباراً من يوم غد الجمعة 10-3-2023 ( الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي). ندعو النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لبرمجة رحلاتها القادمة والمغادرة ، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة

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ودعت الوزارة أيضا جميع شركات الطيران لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، وقالت إن المطار مستعد لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال على مدار الساعة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن غارة جوية إسرائيلية عطلت الخدمات في مطار حلب يوم الثلاثاء وأجبرت السلطات السورية على إعادة توجيه الرحلات الجوية التي تحمل مساعدات لمتضرري زلزال الشهر الماضي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الغارة تسببت في “ضرر مادي” بالمطار، دون أن تتطرق لذكر حدوث وفيات أو إصابات.

من جانب آخر، صوتت غالبية في الكونغرس الأمريكي ضد قرار مقترح بإنهاء احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأراضي سورية وخروج القوات الأمريكية منها.