استئناف العمل بمشروع نفطي سعودي ماليزي

نقلت رويترز عن مصدر مطلع إن مشروعا مشتركا بين شركة بتروناس الماليزية وشركة أرامكو السعودية لمصفاة ومجمع للبتروكيماويات في ماليزيا عاد للعمل بعد توقف دام عامين. وكان المجمع المقام في بنجيرانج في ولاية جوهور والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا قد أغلق في مارس آذار 2020 بعد حريق قاتل.

وسبق أن أبرمت اتفاقية شراء شركة أرامكو السعودية لحصة 50 % من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات ( رابد ) مجمع بينغيرانغ المتكامل، مع شركة بتروناس الوطنية الماليزية.

وبموجب الاتفاقية كان من المقرر أن توفر أرامكو السعودية غالبية حاجة المصفاة من النفط، بينما توفر “بتروناس” الغاز الطبيعي والطاقة والخدمات الأخرى.

المشروع هو جزء من مجمع ” بينغيرانغق ” المتكامل الذي تعمل عليه شركة بتروناس جنوبي ولاية جوهور الماليزية على بعد 400 كيلو متر من العاصمة كوالالمبور، وهي منطقة استراتيجية على طرق الملاحة البحرية العالمية، تشمل مساحة تقدر بخمسة وعشرين كيلو متر مربع، ويتوقع أن يعالج المجمع 300 ألف برميل من النفط الخام ذي المحتوى الكبريتي المرتفع المستورد من منطقة الشرق الأوسط.

كما يُشكل مجمع بينغيرانق المتكامل جزءاً من مشروع ماليزي طموح يمتد على مساحة 22 ألف هكتار، تحت برنامج التحول الاقتصادي الحكومي الماليزي الذي يطمح إلى تأسيس مشاريع محركة للتنمية ودافعة إلى آفاق أبعد في مجالات التقنية والتنمية الاقتصادية في قطاع النفط والغاز وأنشطة التكرير والمعالجة والتسويق

ويشمل مشروع مجمع البتروكيميائيات الأساسية وحدة تكسير بخار الإيثيلين بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً إلى جانب معمل خاص بالمشتقات، حيث ستسوق الحصة الأكبر من منتجات الوقود في السوق المحلية الماليزية، بينما ستصدر معظم المنتجات البتروكيميائية كالبوليمرات وجلايكول الإثيلين الأحادي، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمشروع في الربع الأخير من عام 2019.

وبإتمام هذه الاتفاقية واستيفاء كل المتطلبات المرتبطة بها، ستتساوى حصص أرامكو السعودية و”بتروناس” في عدد من الأصول والمرافق الخاصة بالمشروع، التي تشمل مصفاة ووحدة التكسير ومرافق للبتروكيميائيات والتكرير والمعالجة والتسويق داخل مجمع بينغيرانغ المتكامل.