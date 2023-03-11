استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، ترحيب أوروبي وصيني

صدرت مواقف أممية وأوروبية وصينية وفرنسية مرحبة باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

الصين

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية “نصر” للحوار والسلام.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، اليوم قوله في اختتام الحوار بين المملكة وإيران: إن استئناف العلاقات أنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حاليًا.

وأضاف وانغ، إن جمهورية الصين الشعبية ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم.

فرنسا

ورحبت فرنسا باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كاثرين كولونا تؤيد الحوار وأي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

الأمم المتحدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

و عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، كما حيا الأمين العام للأمم المتحدة جهود دول أخرى في هذا الصدد وخصوصا سلطنة عُمان والعراق.

و صرح المتحدث الأممي بأن علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية و إيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

الاتحاد الأوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ مما يسهم في استقرار المنطقة ككل، مضيفًا أن تعزيز السلام والاستقرار والحد من التوترات في الشرق الأوسط تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة بشفافية كاملة.