استئناف الخدمات القنصلية السعودية السورية بانتهاء رمضان

أكدت تقارير رسمية وجود مناقشات جارية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية في الرياض ودمشق من أجل تسهيل تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للشعبين الشقيقين مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية في تقرير باللغة الإنكليزية، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، إن هناك مباحثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين.. وأنه يجري التباحث بين مسؤولين في البلدين حول استئناف تقديم الخدمات.

#BREAKING: According to the #Saudi Ministry of Foreign Affairs source,discussions are underway between #SaudiArabia and #Syria to resume the provision of consular services in order to facilitate the provision of necessary consular services to the two peoples.#EKHNews_EN pic.twitter.com/KqUp0oo3T5 — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) March 23, 2023

وأكدت صحيفة “عكاظ” السعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن القنصلية السعودية في دمشق بدأت بأعمال ترميم مقرها الكائن في منطقة مزة فيلات شرقية، في الوقت الذي تتحدث ‏ مصادر دبلوماسية عن احتمالات إعادة فتح القنصليتين السعودية والسورية قريباً.

#FLASHINFO | Le ministère des Affaires étrangères de l'#Arabiesaoudite à @alekhbariyatv : « Pourparlers avec la #Syrie pour reprendre les services consulaires entre les deux pays ». #EKHactualités pic.twitter.com/TiC9bwvXK3 — Alekhbariya en Français (@EKH_Fr) March 23, 2023

وأضافت مصادر الصحيفة البارزة أن اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني التابع لمكتب رئيس الجمهورية السورية واللواء حسام لوقا مدير المخابرات العامة (أمن الدولة) قد زارا الرياض مطلع الأسبوع الحالي، وأجريا محادثات مع مسؤولين سعوديين حول العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين، بعد أن تتعهد دمشق بحزمة من الإصلاحات على مستوى الوضع الداخلي والعلاقة مع المعارضة السورية، إضافة إلى تعهد دمشق ألا تكون مصدراً لتصدير الكبتاغون إلى الأردن ودول الخليج.

وبدأت السلطات السورية على أرض الواقع بملاحقة خلايا تعمل في مجال صناعة وتصدير الكبتاغون إلى الأردن وأحبطت عدة عمليات الأسبوع الحالي في بادرة حسن نية لتحسن العلاقات مع الرياض.

وأكدت تقارير سابقة أن تم خلال المحادثات -التي جرت بين مسؤولين من البلدين- التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح السفارات قريبا جداً، مشيرة إلى فتح السفارتين في كل من الرياض ودمشق بعد عيد الفطر المبارك.

عودة العلاقات بعد قطيعة 12 سنة

أكد مصدر سوري لأريبيان بزنس، في وقت سابق، أن المملكة تعتزم إعادة افتتاح سفارتها في دمشق خلال أيام بعد إغلاقها طيلة 12 سنة على خلفية الحرب السورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قبل أيام، إنه سيتم “سيكون هناك زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودية إلى سوريا قريباً.. بعد لقاء جمع مسؤولين سوريين وسعوديين في الرياض قبل أيام”.

وقالت وسائل إعلام روسية، مؤخراً، إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام السعودية وسوريا، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية في دمشق، بعد عيد الفطر مع انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن هنالك جهود روسية – إماراتية بذلت في الغرف المغلقة تخللها وساطة بين البلدين العربيين، أفضت مؤخراً إلى دفع التقارب بين الدولة السورية والمملكة العربية السعودية على خلفية التقارب السعودي الإيراني.

وأكدت صحيفة “رأي اليوم” أنه عقد مؤخراً اجتماعات على مستوى سياسي رفيع بين مسؤولين سوريين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية، وذكرت أنه بالتوازي مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الأحد الماضي، “كان اجتماعاً هاماً يعقد بين دمشق والرياض حقق اختراقا مهما سوف يترجم خلال الأيام القليلة المقبلة على شكل زيارة سيقوم بها وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى دمشق، وفتح القسم القنصلي للسفارة السعودية في دمشق”.

وكانت الرياض قد أغلقت سفارتها في دمشق في شهر مارس/آذار العام 2012 أي بعد مرور نحو سنة على بدء الأزمة السورية، ولتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب التي انطلقت شرارتها في منتصف مارس/آذار 2011.

عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز آل سعود في لندن، يوم 7 مارس/آذار الماضي، إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت عشر سنوات، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك.

وأضاف إن “الحوار من أجل معالجة هذه المخاوف ضروري. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك. لكن في الوقت الحالي أعتقد أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر”.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز آل سعود

عزلة

وسوريا معزولة إلى حد بعيد عن بقية العالم العربي في أعقاب حملة دامية شنها رئيسها بشار الأسد على الاحتجاجات المسلحة لحكمه في 2011,

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 2011 وسحب عديد من الدول العربية مبعوثيها من دمشق.

الاستفادة من الزلزال

استفاد “الاسد” من تدفق الدعم من الدول العربية في أعقاب الزلزال المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الماضي، وأودى بحياة آلاف السوريين.

واستضافت الجزائر أول قمة عربية منذ ما قبل جائحة كوفيد-19، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، غير أن دمشق لم تشارك بعد أن فشلت الدولة المضيفة في إقناع الدول العربية الأخرى بإنهاء تعليق عضوية سوريا.

وستستضيف السعودية القمة العربية هذا العام في أبريل/نيسان المقبل. ورداً على سؤال عما إذا كانت سوريا ستُدعى لحضور القمة، قال الأمير فيصل “أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك”.

وأضاف “لكن يمكنني القول.. إن هناك توافقاً في الآراء في العالم العربي، وإن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر. وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد سبيل لتجاوزه”.

مساعدة سعودية لسوريا

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فبراير/شباط الماضي، بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد زلزال فبراير/شباط المدمر، وخلف آلاف القتلى والجرحى، من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا في 2011، وذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار من العام نفسه، وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في مارس/آذار 2013، حيث شغل المقعد آنذاك معاذ الخطيب رئيس الائتلاف المعارض المدعوم من تركيا ودول خليجية.