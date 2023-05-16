فادي طنّوس by فادي طنّوس

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استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتباراً من 25 مايو

فادي طنّوس by فادي طنّوس
قطر البحرين

قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 أيار/مايو، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر في إطار ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين.

والشهر الماضي، قرّر البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلافات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.

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