اسبانيا تسحق إنكلترا لتتوج بلقب كأس العالم للسيدات في كرة القدم بأستراليا

فاز منتخب اسبانيا للسيدات بمونديال 2023 للسيدات في كرة القدم بفوزه على المنتخب الإنجليزي (1 -0) على ملعب ستاديوم أوستراليا في سيدني اليوم أمام 75 ألف متفرّج، ليحصد لقبه الأول في تاريخ البطولة.

وسجلت اولغا كارمونا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، علماً أن اللاعبة الاسبانية جينيفر هورموسو أهدرت ركلة جزاء تصدت لها حارسة منتخب انجلترا ماري هيربس في الدقيقة 69.

وانحنت ألمانيا، بطلة 2003 و2007، في دور المجموعات، إلى جانب البرازيل، إيطاليا والبطلة الأولمبية كندا، ثم فجّرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى إحراز اللقب ثلاث مرات توالياً في سابقة تاريخية.

وبلغت منتخبات جنوب أفريقيا، جامايكا والمغرب ثمن النهائي للمرة الأولى، فيما تركت كولومبيا بصمة رائعة بعد وصولها إلى ربع النهائي حيث ودّعت أمام إنكلترا 1-2.

وتؤشر إنجازات المنتخبات التي كانت توصف بالمغمورة سابقاً، إلى تقلّص الفجوة مع المنتخبات الطليعية.