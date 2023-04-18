اسئلة عن المرأة والأمومة مع ديما موصللي

نشرت مجلة هاربرز بازار العربية لقاء مع ديما موصللي وتحدثت عن أهم النصائح عن الأمومة وكيفية التعامل مع الاطفال.

نجحت ديما موصللي في أن تبني قاعدة عريضة من المتابعين من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث قررت ديما الاستمتاع بكل لحظة تجمعها مع طفليها، وحولت الأمومة إلى مشوار ممتع تتطرق فيه يوميًا إلى تجارب جديدة تشاركها مع متابعيها أولًا بأول.

أهم النصائح عن الأمومة مع ديما موصللي

ما هو دور الأم في الحياة؟

برأيي وانطلاقاً من دوري كأُم، أستطيع أن أصف الأُم في كلمتين فقط وهي “محور الحياة”، الأم فعلاً هي المحور الذي تدور حوله الكرة الأرضية لأنها العالم بأسره. هي عمود المنزل والشخص الأساسي في حياة كل شخص، هي النعمة العظيمة ومصدر الحنان والحب والعطاء والتضحية.

ما هي حدود الأم في التربية حتى لا تصبح علاقتها سامة مع الأبناء؟

الأم وعن غير قصد تدخل في جميع التفاصيل التي تخص أبنائها. حرصاً منها على معرفة فيما إذا كانوا مقبلين على ارتكاب خطأ ما أو شيء يضر بهم، وأعلم أن الأبناء لا يحبّون أن يتدخل أحد في خصوصياتهم ويعتبرونها انتهاك للحرية، ولكن الأم هي الشخص الوحيد المعذور على كل ما يفعله لأنّها تقوم بهذا كلّه بدافع الحرص والخوف وغريزة الأمومة التي لا تستطيع أن تقاومها أي أم مهما كانت علاقتها سامة بأبنائها.

ما هو روتينك اليومي مع أطفال صغار بالعمر؟

روتين الأم وأولادها عندما يكونوا صغار بالعمر متشابه بعض الشيء، فهم يقومون بنفس النشاطات والعادات اليومية سويةً بدون كلل أو ملل، وفي هذه المرحلة يتطبّع الأولاد بأمهاتهم لذلك كان لدينا روتين متشابه مشترك لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لأكون تلك القدوة الناجحة والأم المثالية التي يطمح لها الكثير من الأمهات.

ما هو أصعب ما تواجهينه في الأمومة؟

غريزة الخوف التي لا تتوقف عن إرسال إشارات لي لكي أزداد خوفاً وحرصاً على أبنائي كلّما تقدموا يوم في العمر، دوماً أخاف عليهم من أن يحصل لهم مكروه أو يدخلون بدوّامات يصعب الخروج منها، فدوماً أسافر مع تفكيري إلى زوايا في الحياة لا يمكن أن تحصل إلى بالأفلام، ولكنني لا أستطيع أن أقاوم هذا الشعور، إنها الغريزة التي وجدت فينا كأمهات بدون أن نسيطر عليها.

من هي الأم الناجحة من وجهة نظرك؟

كل أم تستحق أن تنال لقب الأم الناجحة لأننا كلنا نتعب ونقدّم العديد من التنازلات لكي تنعم أولادنا بحياة هنيئة، ولكن الأم الأكثر نجاحاً هي صاحبة الشخصية القوية الحازمة والهادئة بنفس الوقت، التي تعرف كيف تحل مشاكل أولادها بالتفاهم وتفعّل سياسة الحوار في المنزل مهما كان عمر الطفل صغيراً، التي تعطي وتحب وتقدّم بدون شروط، والتي لا تتوانى عن احترام آراء أبنائها والاستماع لهم.

كيف تعززين ثقتك بنفسك لتنجحي في التعامل مع أطفالك؟

عندما أجد أن أطفالي يثقون بي ويخبروني عن أسرارهم بدون خوف، يناقشون معي كل ما يحصل معهم خارج المنزل إيجابي كان أم سلبي، هنا أشعر أنني نجحت في الخط الأول من التربية وتزداد ثقتي بنفسي، وربما أشعر بالكبرياء أحياناً وأحمّل ذاتي مسؤولية المتابعة في هذا النمط من التربية وتثقيف نفسي أكثر لكي أقدّم لهم ما لم يستطيعوا أن يقدّموه لي أهلي عندما كنت صغيرة وليس لأنهم كانوا مقصّرين بالعكس تماماً ولكن اختلاف الأجيال والأزمنة كفيل بأن يغير طريقة تعاملنا مع المحيط.

ما هي مصاعب الأمومة التي لم تعرفيها قبل التجربة؟

من أهم المصاعب التي لم أدركها إلا بعد التجربة هي انعدام الوقت المخصص لنا كنساء، فمن المتعارف على كل امرأة أن اهتمامها بنفسها وبجمالها وبحضورها هو شيء أساسي في حياتها وهي فقرة لا يمكنها التنازل عنها بسهولة، وتبقى في هذه المكانة ريثما تُنجب أطفالاً وتعرف أنه لا وقت للاهتمام بهذه الأشياء مقابل تقديم الوقت الكامل وبذل الجهد المطلوب لـتنشئة وتربية الأولاد.

ما هي الصفات التي حرصتي على أخذها من والدتك لتعلمها لأبنائك؟

من المتعارف عليه أن الفتاة هي الصورة المصغرة لأمها، فهي تتطبع بها كثيراً وتميل إليها لأنها تشعر أنها امرأة مثلها وهي الوحيدة التي ممكن أن تفهمها، وعن نفسي فأحد أهم الصفات التي ورثتها عن والدتي هي الصدق والعدل، فأمي كانت تجتهد لتعدل بيينا، ولا تُفضّل أحدٌ منّا على الآخر كي لا تولّد بيننا مشاعر كره أو غيرة، وهناك صفة أخرى مهمة اكتسبتها عن والدتي ووجدت نفسي أستخدمها مع أطفالي بدون تفكير وهي الاعتراف بالخطأ، الأم الناجحة هي التي تعترف بأنها أخطأت أمام أولادها، كي يتعلّم الأبناء أن الكبير يُخطأ أيضاً مثل الصغير وأنّ الشخص الرائع فقط هو الذي يعترف بأخطائه ويبادر في تقديم أعذاره للآخرين، أمّي كانت حقّاً رائعة.

شيء لا يعرفه المتابعون عنكِ؟

جميع الذين يتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي يعتقدون أنني أضحك دائماً في حياتي الشخصية، ألقي الدعابات على من حولي، وتبقى الكوميديا ضيفة منزلي، وهذا الاعتقاد خاطئ، أنا حقاً شخص مرح، مُحب للحياة وابتسامته لا تفارق وجهه، ولكنني أواجه مشاكل في حياتي مثلي مثل كل المتابعين، تستدعي هذه المشاكل أحياناً على العصبية والتوتر والانفعال، ولكنني أحرُص دائماً على حل تلك المشاكل بهدوء لكي لا أنشر الطاقة السلبية في منزلي وأسرتي.

ما هي مخططات ديما موصللي المستقبلية؟

لا أعلم حتى الآن ما هي المخططات المستقبلية، فأنا أخطط باستمرار وأطوّر من نفسي ومن مهاراتي، ولا أعرف حقّاً إلى أين سوف تأخذني هذه الموجة، ولكنني حالياً أفكّر في تطوير صفحتي على الانستغرام محاولةً توسيع المجال الذي أطرح مواضيعي به، ربما ليتعدى الكوميديا ويشمل مجالات أخرى.

ما هو أكثر جزء تحبينه في عملك؟

السعادة التي أقدّمها للمتابعين في ظروف حياتنا اليوم، أصبحت نادرة لأنّ كل ما يحولنا يبعث الطاقة السلبية والتوتر، ناهيك عن ظروف البلاد العربية التي نسمع كل يوم عنها خبر جديد يُصدع الرأس، لذلك أعتقد أنا ما أقدمه من كوميديا خفيفة هي حاجة لكل منزل وتأتي في مكانها لتضيف شعور إيجابي على حياة كل من يتابعني.