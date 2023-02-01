وصل عدد سكان دبي رسمياً إلى 3.55 مليون نسمة في عام 2022، ومع زيادة عدد المغتربين الذين اتخذوا من الإمارة موطناً ثانياً، فإنها سوف تستمر في النمو بوتيرة سريعة.

ومن أجل تلبية هذا العدد المتزايد من السكان، تم إطلاق العديد من مشاريع التطوير السكانية الجديدة بواسطة مطورين مشهورين في جميع أنحاء الإمارة، حيث شملت: دبي ريتز كارلتون ريزيدنس، وماما ريزيدنس دبي، وصفا ون، وأبراج الصفا تو، وكافالي كوتور، ومجمع جديد بقيمة 5.4 مليار دولار من عزيزي للتطوير، إضافة إلى الكثير من عمليات التطوير.

وقالت زووم بروبيرتي إينسايتس إنه هناك المزيد من المشاريع في طور الإعداد وجاهزة للانطلاق، وقد دفع ذلك المستثمرين الأجانب للمغامرة في السوق والاستفادة من تنامي السوق العقاري في الإمارة.

كما تشهد الإمارة، إضافة إلى التطوير العقاري، تطوير البنية التحتية على نطاق أوسع لاستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة.

عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لشركة زووم العقارية، قال في حديثه عن تأثير الزيادة السكانية على السوق العقاري في دبي، إن أسلوب الحياة الراقي والسلامة وانتشار الأمن وتوفر الفرص الكثيرة لاحتراف العمل في السوق أو لريادة الأعمال الخاصة ليست سوى غيض من فيض من الأسباب التي تجعل دبي واحة وقبلة لمزيد من المغتربين كل عام.

وأضاف شبيري: “أثبتت الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بنظام التأشيرات أنها عنصر مهم جداً حيث أتاح ذلك للمستثمرين الأجانب التمتع بمزايا إضافية عند شراء العقارات، ولازالت كل هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي على السوق”.

النمو العقاري في دبي

ومع هذا التزايد السكاني، يواصل سوق العقارات في دبي نموه، بحسب زووم بروبيرتي إينسايتس، حيث تجاوزت المعاملات السنوية، للمرة الأولى نصف تريليون درهم خلال 2022 محققة زيادة هائلة بنسبة 76.5 في المائة مقارنة بالعام 2021، كما بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 528 مليار درهم إماراتي، خلال العام 2022 .

ومع رغبة المزيد من المغتربين في جعل دبي وطناً ثانياً، زادت قوة جذب سوق الإيجارات أيضاً مع ارتفاع الطلب، وقد شهد متوسط الإيجار زيادة بنحو 27 في المائة العام 2022، إذ سجلت الفيلات والشقق نمواً بنسبة 27.1 في المائة، و 24.9 في المائة على التوالي.

ومع ارتفاع الطلب بفضل الزيادة السكانية، فإنه من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بدرجة كبيرة في 2023 ، وفقاً لزووم بروبيرتي إينسايتس.

اختتم شبيري كلامه بقوله إن دبي مهيأة لجذب عدد أكبر من المستثمرين ورجال الأعمال والباحثين عن عمل، إضافة إلى أولئك الباحثين عن نمط حياة راقٍ في عام 2023، وسوف يؤدي هذا في آخر الأمر إلى نمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري الذي يشهد ازدهاراً بالفعل.