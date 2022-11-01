ازدهار سوق البيع على المخطط في ظل نقص العرض على العقارات الجاهزة في دبي

يتجه مشترو العقارات في دبي أكثر فأكثر نحو شراء العقارات على المخطط بالتزامن مع انخفاض عدد الأصول العقارية الفاخرة المتوفرة، كما يؤكد بي إن سي مينون، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شوبا العقارية.

ويوضح مينون، قبل أسابيع قليلة على انطلاق معرض سيتي سكيب، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في دولة الإمارات، أن التوجه نحو شراء العقارات على المخطط يعكس زيادة الطلب التي تشهدها السوق من قبل قاعدة المستثمرين المتنامية، وأضاف بأن توجهات التنمية في الإمارات العربية المتحدة تتحول بشكل متزايد نحو المشاريع التي تركز على الاستدامة بحسب بيان صحفي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مينون: “شهدنا منذ عام 2021 مزيداً من الطلب على الفلل الفاخرة وشقق البنتهاوس، ولاحظنا توجه المشترين بشكلٍ متزايد نحو العقارات الأعلى جودة وذات المساحات الأكبر. وأدى الطلب المتزايد إلى حدوث نقصٍ في عدد العقارات الفاخرة المتوفرة والجاهزة للسكن في دبي، مما دفع المشترين للتوجه بشكل تدريجي نحو العقارات غير الجاهزة بسبب قلّة العقارات المتاحة وساعد على تخفيف النقص في عدد الفلل.

ويمتلك العديد من المستثمرين الأجانب معايير عالية الجودة، الأمر الذي قد يجعل من الصعب عليهم العثور على منازل تلبي متطلباتهم في السوق الثانوية، ويدفعهم لاستكشاف خيارات العقارات على المخطط لضمان الحصول على تجهيزات عالية الجودة وتصاميم مخصصة”.

ويعتقد مينون أن البيئة الآمنة التي توفرها دبي تشكل عامل الجذب الرئيسي بالنسبة للمستثمرين، وخصوصاً مستثمري الهند وروسيا والصين والمملكة المتحدة ونيجيريا. وأضاف: “تشهد دولة الإمارات كل عام تنوعاً كبيراً في جنسيات المستثمرين، حيث يشكل سكان الإمارات نصف عدد المستثمرين، بينما يشكل المستثمرون الأجانب النصف الآخر”.

ويرى مينون أن تفضيلات العملاء تتغير بشكل مستمر، حيث يتوقع أن تشهد مشاريع التنمية المستدامة المجتمعية الطلب الأكبر في قطاع العقارات في المستقبل. وأضاف: “تواصل مشاريع التنمية المستدامة النمو، مع التركيز على التخفيف من مخاطر التغير المناخي، مثل تحقيق أهداف الحياد المناخي وكفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة”.

ويمنح معرض سيتي سكيب، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و23 نوفمبر، لمحةً أولية حولالمخطط الرئيسي لشوبا ريزيرف، مجمّع التصميم الحضري الجديد من شوبا العقارية، الذي يعتمد على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة وجودة الحياة.

ويقول مينون: “استخدمنا في مشروعنا الجديد مجموعة متنوعة من التقنيات الرائدة والمبتكرة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لضمان بناء عقارات فاخرة وعالية الجودة”.

وتنوي شركة دبي للاستثمار استعراض مشروعها الجديد خليج دانه للتملك الحر في إمارة رأس الخيمة خلال معرض سيتي سكيب، والذي سيشكل مرجعاً للمشاريع المستدامة ومتعددة الاستخدامات. ومن جهته، قال عبيد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: “ينسجم هذا المشروع مع رؤيتنا في تصميم وجهات عصرية ومريحة تتكامل بشكل تام مع الطبيعة”.

وتعتقد شركة عزيزي للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أنّ الطلب على المجمعات السكنية المستدامة سيستمرّ انسجاماً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإنشاء بيئات شاملة ومتنوعة.

وأوضح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “تركز شركة عزيزي للتطوير العقاري على إنشاء اقتصاد مستدام يضمن للسكان الحصول على عقارات صديقة للبيئة وعالية الجودة بتكلفة معقولة. ونلتزم بمواصلة تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، وينعكس ذلك في جميع مشاريعنا التي نبنيها لتكون صديقةً للبيئة وتدوم لفترة أطول. ونعمل في شركة عزيزي على تطوير المنازل بمنهجية منسجمة مع بيئة دولة الإمارات بحيث تحافظ عليها للأجيال القادمة، انطلاقاً من المواد المستخدمة في البناء مروراً بتحديد موقع وكيفية بناء المشاريع ووصولاً إلى استخدام التقنيات الحديثة في عملية البناء”.

ويشغل مفهوم الاستدامة مكانةً بالغة الأهمية في سلسلة حوارات سيتي سكيب التي تشكل بدورها الفعالية الأبرز على أجندة المؤتمر العقاري في المعرض. ويثق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب دبي، بقدرة المعرض على منح المشاركين أفكاراً مميزة وملهمة من شأنها التأثير على استراتيجيات التنمية الخاصة بهم.

وأشار هوف: “أصبح مفهوم الاستدامة، إلى جانب جهود المنطقة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني خلال الـ 20 – 30 عاماً القادمة، حديث العالم أجمع عقب مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ. وتتناول الدورة 22 من سلسلة حوارات سيتي سكيبمساهمات القطاع العقاري وجهوده في تصميم المدن الذكية الصديقة للبيئة في المستقبل، والتي توفر مخططات استدامة وتجديد حضري تتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب تبادل الأفكار حول توجهات سوق المنطقة وتنظيم الحوارات المفتوحة مع كبار الخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع العقاري”.

كما أضاف هوف: “ندرك أنّ شراء منزل، وخصيصاً للمرة الأولى، يُعدّ خطوة كبيرة في حياتنا، ما دفعنا لتعزيز نسخة هذا العام من المعرض لتستقبل مزيداً من الزوار وتضع بين أيديهم الأدوات المناسبة لاتخاذ قراراتٍ مدروسة. ويستضيف المعرض أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة، التي تستعرض بعضاً من مشاريعها الجديدة ما يرتقي بمستوى المعرض إلى مستوياتٍ غير مسبوقة ويساعد الجميع في إيجاد المنزل الذي لطالما حلموا به”.