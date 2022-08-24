ازدهار السياحة الثقافية بنسبة 30% في 2021

أظهر تقرير أعدته وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية تحت عنوان “تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021: الثقافة في الفضاء العام”، ارتفاعاً في الاقبال على السياحة الثقافية المحلية بنسبة 30% بالمقارنة مع عام 2020.

وتبرز هذه النتيجة، التي تصل إلى 10.5 مليون رحلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، ارتفاعاً كبيراً في المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يتم القيام بها أثناء السفر محلياً.

وحدد البحث عاملين رئيسيين وراء هذا النمو: رفع القيود التي فرضت على المساحات المفتوحة مثل المواقع التراثية والأثرية خلال جائحة كورونا وزيادة عدد الأنشطة والفعاليات الثقافية في المملكة.

#وزارة_الثقافة تصدر تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2021 تحت عنوان "الثقافة في الفضاء العام" لرصد الحراك الثقافي في المملكة.



للاطلاع على التقرير:https://t.co/g8V9bbGoDK pic.twitter.com/VxNUctHloZ — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) August 14, 2022

كما يظهر التقرير اتجاهاً تصاعدياَ ثابتاً في الطلب على الأنشطة الثقافية، حيث شهدت السياحة الثقافية المحلية معدلات نمو سنوية بلغت 4.5% بين عامي 2017 و 2021.

كما أظهرت معدلات الحضور عبر القطاعات الثقافية الأخرى علامات على الانتعاش.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مبيعات تذاكر السينما بنسبة 85% بين عامي 2020 و 2021 وارتفع معدل أولئك الذين حضروا حفلة موسيقية مرة واحدة على الأقل بنسبة 12.5% في نفس الفترة، في حين يمكن أيضاً رؤية اتجاهات مماثلة للتعافي في حضور المعارض الفنية والعروض المسرحية الشخصية.

وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي حول الموضوع: “تشهد المملكة تحولاً ثقافياً غير مسبوق. لقد بنينا بيئة تمكن الابداع من الازدهار”.

واضاف: “تظهر نتائج هذا التقرير أن الجائحة لم تعق هذا التحول أو اهتمام السعودية المتزايد بالثقافة وتقديرها. ولا توضح المؤشرات الرئيسية فقط أن قطاعنا الثقافي ينمو بمعدل ملحوظ، ولكن يتم أيضاً خلق المزيد من الفرص للسكان المحليين للانخراط في الثقافة ومتابعة مسيرتهم المهنية في الصناعات الإبداعية كما لم يحدث من قبل”.

كما عرض التقرير تنوع الدعم المتاح لرعاية قطاع ثقافي مزدهر، بما في ذلك المنح وصناديق الدعم، والمنتديات الفنية والأدبية، والمسابقات الثقافية، ومسرعات الأعمال، والبرامج التعليمية المتخصصة.

إلى جانب ذلك، يسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في التطورات التنظيمية للثقافة في المملكة العربية السعودية، مثل التحسينات في البيئة التنظيمية التي تهدف إلى رفع المستويات التنظيمية والمهنية للقطاع الثقافي.

ويأتي هذا التقرير نتيجة للتعاون بين أكثر من 150 شريكاً، ويهدف إلى توفير مرجع محدث لتقييم حالة الثقافة في المملكة، لتعزيز وتطوير القطاع الثقافي السعودي بشكل مباشر.

ويضم التقرير، الذي يمثل الطبعة الثالثة، خمسة أقسام: الإدارة والحفظ ، والإبداع والإنتاج ، والمشاركة الثقافية ، والمعرفة والمهارات ، والاقتصاد الإبداعي.

وتعمل الاستراتيجية الثقافية الوطنية للسعودية، التي تم إطلاقها عام 2019، على تطوير المملكة من خلال مساعدة الابتكار الثقافي المحلي مع الحفاظ على تراثها وثقافتها الغنية.