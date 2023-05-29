أزالت إمارة منطقة القصيم ، ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة ، تعديات على أراضٍ بلغت مساحتها 963.430 متراً مربعاً، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023م ، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير المنطقة.

وأشارت الإمارة إلى ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم التي تؤكد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان.

وتطبيق العقوبات النظامية ، مبينةً أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين ، منوهة بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.