ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسإنشاءات

السعودية، إزالت تعديات على أراضٍ تزيد مساحتها على 900 ألف متر مربع

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أزالت إمارة منطقة القصيم ، ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات بالمنطقة ، تعديات على أراضٍ بلغت مساحتها 963.430 متراً مربعاً، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023م ، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير المنطقة.

وأشارت الإمارة إلى ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم التي تؤكد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان.

وتطبيق العقوبات النظامية ، مبينةً أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة ، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين ، منوهة بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا