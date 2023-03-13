ارسنال يسحق فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي بثلاثة صفر

استعاد أرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3 – صفر على فولهام، ليل الأحد، على إستاد كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري، ليواصل سعيه نحو حصد اللقب.

وسجل أهداف أرسنال كل من جابرييل ماجاليس في الدقيقة 21 ومارتينيلي بالدقيقة 26 ومارتن أوديجارد في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، فيما بقي رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وأصبح أرسنال أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يفوز في خمس ديربيات لندنية على التوالي خارج أرضه، دون استقبال هدف واحد.

لماذا احتفل لاعبو أرسنال بفوزهم وهم يحملون ساعة حائط كبيرة؟

عقب فوزهم الكبير على مضيفهم فولهام، احتفل نجوم نادي أرسنال في غرفة الملابس، وهم يحملون مجسماً لساعة حائط كبيرة، وفقاً لما لموقع “غول” الرياضي، وهو ما أثار كثير من التكهنات بشأن رمزية هذا الاحتفال.

وسجل المدافع البرازيلي غابرييل الهدف الأول، قبل أن يسجل غابرييل مارتينيلي والقائد مارتن أوديغارد في الشوط الأول، ليصبح أول فريق يحقق 5 انتصارات متتالية في مباريات قمة لندنية خارج أرضه دون أن تهتز شباكه.

What is the context to this clock? Anyone knows? pic.twitter.com/jMmzcmvy6t — Arsenal ANOOP (@ArsenalAnoop) March 12, 2023

ودخل أرسنال المباراة متصدراً بفارق نقطتين بعدما فاز مانشستر سيتي 1-صفر على كريستال بالاس.

وقبل 11 جولة على النهاية، سيكون بوسع ارسنال تعزيز تصدره إلى ثماني نقاط إذا فاز على ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد القادم، قبل أن يلعب مانشستر سيتي مباراته التالية في المسابقة.

واعتبر بعضهم أن العقرب الكبير الذي يشير إلى رقم 11 في الساعة يعلن أن العد التنازلي قد بدأ نحو تحقيق اللقب مع تبقي 11 مباراة في جدول الدوري الإنكليزي الممتاز.

واتفق الآخرون مع هذ التفسير ولكنهم أضافوا إليها أن العقرب الصغير الذي يشير إلى رقم 2 يرمز إلى تبقي نحو شهرين على انتهاء الموسم، قبل أن يرفع “الغانرز” كأس الدوري بشكل رسمي.