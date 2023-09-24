كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، عن ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,130 صندوقاً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً.

كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م.

وأوضح إلى أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية بلغت 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

وقال إن السوق المالية استطاعت أن تحقق بنهاية عام 2022م نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات، حيث وصل عدد الإدراجات في السوق المالية في عام 2022م إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204%.





وأضاف في بيان، بمناسبة الذكرى الـ 93 لليوم الوطني للمملكة، أن القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي ارتفعت إلى 91% وبنسبة إنجاز بلغت 118% قياساً بالنسبة المستهدفة والتي بلغت 77%، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7%، في حين أن ما تحقق بلغ 32% وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاَ يحتذى به بين أسواق المنطقة.





وتابع القويز: “تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023م، لتصل إلى المرتبة الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسين تشريعات الأعمال.





وأضاف: “ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت ست مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً.





أما في أرقام السوق المالية للعام الجاري وتحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 1,130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً.

معالي رئيس هيئة السوق المالية في ذكرى اليوم الوطني:

في منتصف رحلة رؤية السعودية 2030 .. منجزاتنا تؤكد أننا "نحلم ونحقق"#اليوم_الوطني_93_السعوديhttps://t.co/9t59P2m2RC pic.twitter.com/TsU73kvvyi — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) September 23, 2023