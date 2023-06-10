ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مايو

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو/أيار الماضي من 30.6 بالمئة خلال أبريل/نيسان الماضي.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن معدل التضخم في مصر خلال أبريل/نيسان الماضي كان قد تباطأ لكنه عاد للارتفاع في مايو/أيار مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60 بالمئة على أساس سنوي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس/آذار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يمول خزينتها الدولارية، وتعمل حالياً على تسريع تنفيذه.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية. وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مايو/أيار بنسبة 2.7 بالم