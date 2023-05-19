تواجه مصر على مدار أكثر من عام ارتفاع المخاطر المرتبطة بقدرتها على سداد ديونها السيادية في ظل ارتفاع ديونها الخارجية وكذلك نسبة الديون الحكومية الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ضعف التدفقات الأجنبية الواردة إلى البلاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام 2022.

في الجزء الأول من الإنفوجرافك حول مخاطر الديون السيادية، تحت عنوان: “ارتفاع مخاطر الائتمان لمصر إلى مستوى تاريخي (1)” تناول تقرير مطول لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز الأسباب الأساسية التي أدت إلى ذلك والمتمثلة في ارتفاع الديون الخارجية المصرية إلى مستويات تاريخية، وكذلك ارتفاع نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى الاحتياطي الأجنبي.

وانتهى الجزء الأول من التقرير إلى أن زيادة نسبة الديون قصيرة الأجل تزيد من المخاطر المرتبطة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القريب. وتساءلنا: هل تستمر تلك المخاطر على المدى المتوسط والبعيد؟

هذا ما سنوضحه في هذا المقال من خلال الجزء الثاني من الإنفوجرافك:

خدمة الدين الخارجي

نود أولاً أن نشير إلى أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت مؤخراً ارتفاع الديون الخارجية المصرية إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنةً بـ 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، وبذلك تكون مقدار الزيادة حوالي 8 مليار دولار وبنسبة زيادة 5.1 بالمئة على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل خلال الفترة نفسها بمقدار 2.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 10.4 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

ولكننا سنستعرض هنا الدفعات السنوية المستحقة طبقاً لأخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي المصري لجدول سداد الديون الخارجية في 30 سبتمبر/أيلول 2022، بإجمالي 155 مليار دولار بخلاف الفائدة.

حيث يستحق نحو 21 بالمئة من الديون الخارجية خلال 2023، و14 بالمئة خلال 2024، لتنخفض الدفعات بعد ذلك لتمثل 8 بالمئة في 2025 و9 بالمئة في 2026.

وبذلك، فإن ثلث الديون الخارجية لمصر عند 155 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2022، تستحق خلال عامين 2023 و2024.

كما أن حوالي 50 بالمئة من إجمالي الديون الخارجية تستحق خلال 4 سنوات من 2023 إلى 2026 بإجمالي 80 مليار دولار (متوسط 20 مليار دولار سنوياً)، وبإضافة الفوائد المستحقة تبلغ إجمالي الدفعات خلال 4 سنوات من 2023 إلى 2026 حوالي 97 مليار دولار بمتوسط 24 مليار دولار سنوياً.

هذا في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الاحتياطي الأجنبي 34.6 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2023.

منحنى مبادلة مخاطر الائتمان

منحنى مبادلة مخاطر الائتمان أو مؤشر (CDS)، عادة ما يرتفع مع ارتفاع أجل الدين، والعكس. وهذا ما كان يعكسه المنحنى في مصر حتى نهاية 2021 (ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية).

ومنذ 2022، زادت مخاطر الآجال القصيرة بشكل أكبر من الزيادة في مخاطر الآجال المتوسطة والتي كانت أيضاً أكبر من الزيادة في مخاطر الآجال الطويلة، الأمر الذي عكس مخاطر أعلى في المدى القصير وأقل في المدى الطويل، وهو ما يعرف بالمنحنى العكسي. لأنه يظهر علاقة عكسية بين آجال الدين والمخاطر.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت قراءة CDS أجل عام بحوالي 1,890 نقطة (18.9%) من 312 نقطة (3.1%) في نهاية 2021 إلى 2,201 نقطة (22%) في نهاية أبريل/نيسان 2023. في الوقت الذي ارتفعت فيه قراءة CDS أجل 5 أعوام بمقدار 12 بالمئة من 5 بالمئة إلى 17 بالمئة، وأجل 10 أعوام بمقدار 6.8 بالمئة من 5.7 بالمئة إلى 12.5 بالمئة، وأجل 15 عام بمقدار 4.8 بالمئة من 5.9 بالمئة إلى 10.7 بالمئة..

وبالتالي فإن المنحنى الحالي يعكس مخاطر أعلى من المنحنى الطبيعي في نهاية 2021، وذلك لجميع الآجال.

في الوقت ذاته، فإن المنحنى الحالي يعكس مخاطر أعلى في المديين القصير والمتوسط ومخاطر أقل في المدى البعيد. وهو ما يمكن تبريره بارتفاع الأقساط السنوية في المديين القصير والمتوسط مقارنةً بالمدى الطويل.

لذلك فإن مصر في سباق مع الزمن لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للعمل على دعم الاحتياطي الأجنبي وتلبية خدمة الدين الخارجي خاصةً خلال العام الحالي والقادم، من خلال استراتيجية بيع الأصول، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على كلٍ من سعر الصرف، وكذلك المخاطر الائتمانية للبلاد.

(إعداد: محمود جاد)