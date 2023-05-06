تواجه مصر على مدار أكثر من عام ارتفاع المخاطر المرتبطة بقدرتها على سداد ديونها السيادية في ظل ارتفاع ديونها الخارجية وكذلك نسبة الديون الحكومية الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ضعف التدفقات الأجنبية الواردة إلى البلاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام 2022.

وقال تقرير مطول لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز إن مصر تعرضت إلى خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز بمقدار درجة واحدة من B2 إلى B3، واحتمال تعرضها لخفض آخر من قبل وكالتي فيتش وإس أند بي جلوبال مع تغييرهما لنظرتها المستقبلية لمصر خلال الفترة الماضية من مستقرة إلى سلبية. كما شهدت مصر ارتفاع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) بشكل حاد منذ مارس/آذار 2022 ليسجل مستويات قياسية.

مؤشر مبادلة الائتمان (CDS)

يعبر مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) عن تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية. وبالتالي فإن ارتفاع قراءة هذا المؤشر تعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون مما يعكس مخاطر ائتمان أعلى، والعكس صحيح. وحيث تمتد آجال الديون من أشهر إلى عدة سنوات، فإن تكلفة تأمين الديون تختلف باختلاف آجاله. لذلك، يوجد مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر لآجال مختلفة بدءاً من ثلاثة شهور وحتى 30 عاماً. ولكننا سنكتفي هنا بالإشارة إلى قراءات مؤشر CDS أجل عام.

وشهدت مصر ارتفاع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) -أجل عام- منذ مارس/آذار 2022 ليقفز من متوسط 195 نقطة (1.95%) خلال 2021 (ما قبل اندلاع الحرب) ليقترب من مستوى 1,800 نقطة (18%) في أغسطس/آب 2022، وهو أعلى مستوى تاريخي في ذلك الوقت بعد المستوى التاريخي الأسبق منذ عقد تقريباً فوق مستوى 800 نقطة (8%) في 2013 بسبب التوترات السياسية بالبلاد في أعقاب ما يعرف بالربيع العربي في 2011.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي للمؤشر الذي شهدناه في نهاية 2022 مع التوقعات بتحسن قريب في التدفقات الدولارية لمصر بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلا أننا لم نلمس تحسن ملحوظ في الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية مما دفع مؤشر CDS للارتفاع مرة أخرى منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2023 ليصل خلال النصف الثاني من أبريل/نيسان 2023 وبالتحديد خلال إجازة عيد الفطر إلى 2,200 نقطة (22%) وهو أعلى مستوى تاريخي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر CDS لأمريكا لأعلى مستوى منذ 2011 مع أنباء برفع الكونجرس الأمريكي لسقف الدين العام، ما يضع الولايات المتحدة أمام مخاطر التخلف عن سداد ديونها.

وحالياً يتداول مؤشر CDS (أجل عام) لمصر عند 2,065 نقطة (20.65%) أي أكثر من ثلاثة أضعاف قراءة المؤشر في بداية 2023 عند 611 نقطة (6.1%) وقراءة أول مايو/أيار من العام السابق عند 640 نقطة (6.4%). أما مؤشر CDS (أجل عام) للولايات المتحدة الأمريكية فيتداول حالياً عند 164 نقطة (1.64%) أي حوالي 11 ضعف قراءة المؤشر في بداية العام عند 15 نقطة (0.15%) و20 ضعف قراءة المؤشر في أول مايو/أيار من العام السابق عند 9.5 نقطة (0.95%).

وبالتالي فإننا نرى أن جزء من الزيادة الحالية للمخاطر الائتمانية لمصر طبقاً لمؤشر CDS هو ناتج عن زيادة المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قدرتها على سداد ديونها.

أما السبب الرئيسي لوجود المخاطر أصلاً فهو مستوى الديون الخارجية لمصر.

فهل تثير الديون الخارجية لمصر القلق إلى هذا الحد؟

تضاعفت الديون الخارجية بمصر خلال الأعوام الماضية لتبلغ نحو 155 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/22 المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

حيث ارتفع الدين الخارجي لمصر بشكل تدريجي عقب الأحداث السياسية التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 من 33.7 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2010 إلى 155.7 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران 2022، أي بزيادة قدرها 122 مليار دولار خلال 12 عاماً (بمتوسط يزيد عن 10 مليار دولار سنوياً) وبنسبة نمو مركب سنوي بلغت 14 بالمئة في المتوسط.

ولكن جاءت الزيادة في الديون الخارجية خلال الست سنوات الأخيرة من 2016 حتى 2022 بأكبر من الست سنوات الأولى من 2010 حتى 2016.

حيث بلغ النمو السنوي المركب للديون الخارجية بحوالي 19 بالمئة خلال فترة ما قبل تعويم 2016 وحتى 2022، في مقابل 9 بالمئة خلال فترة ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى 2016.

حيث بلغ عجز المعاملات الجارية التراكمي خلال الست سنوات من 2016 إلى 2022 نحو 77 مليار دولار في مقابل حوالي 57 مليار دولار خلال الست سنوات من 2010 حتى 2016 مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الواردات.

وتعاني مصر من انخفاض صافي الأصول الأجنبية وتحولها إلى المنطقة السالبة.

زيادة الديون قصيرة الأجل تزيد المخاطر الائتمانية

من الملاحظ أن نسبة الديون الأجنبية قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون قفزت إلى أكثر من 17 بالمئة في 2022 مقابل 10 بالمئة خلال 2021 ومتوسط 10 بالمئة خلال الأعوام من 2010 وحتى 2021. ما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الأجنبي لمصر على المدى القصير، خاصة وأن معدل تغطية الاحتياطي الأجنبي للديون قصيرة الأجل قد بلغ 1.2 مرة في سبتمبر/أيلول 2023 مقابل ثلاث مرات في 2021 ومتوسط خمس مرات خلال الأعوام من 2010 حتى 2021.

بطريقة أخرى، فإن كل 100 مليون دولار بالاحتياطي الأجنبي في 30 سبتمبر/أيلول 2023 سيسدد منه 83 مليون دولار ديون خارجية بالأجل القصير. سابقاً كانت كل 100 مليون دولار بالاحتياطي الأجنبي تسدد 26 مليون دولار ديون خارجية قصيرة الأجل في المتوسط خلال الأعوام من 2010 حتى 2021.

كما نلاحظ وجود علاقة طردية بين مؤشر مبادلة المخاطر (CDS) لمصر ونسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى الاحتياطي الأجنبي. ما يعني أن زيادة نسبة الديون قصيرة الأجل تزيد من المخاطر المرتبطة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القريب.

ولكن هل تستمر تلك المخاطر على المدى المتوسط والبعيد؟ هذا ما سنوضحه بالجزء الثاني من الإنفوجرافك الأسبوع القادم.

(إعداد: محمود جاد – موقع زاوية)