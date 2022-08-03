ارتفاع محدود لأرباح الاتصالات السعودية في الربع الثاني من 2022

أعلنت “شركة الاتصالات السعودية” (STC)، الأربعاء، عن ارتفاع محدود في أرباحها خلال الربع الثاني من 2022، وذلك على خلفية تخفيض الشركة لقيمة استثماراتها في إحدى الشركات.

وقالت الشركة في افصاح لها على “تداول السعودية”، إن صافي أرباحها للربع الثاني من العام الجاري زاد بنسبة 0.57% إلى 2.837 مليار ريال بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، مقابل 2.821 مليار ريال في الفترة نفسها من العام المنصرم، فيما ارتفعت الايرادات بنسبة 6.54% وبلغت 16.939 مليار ريال، مقابل 15.899 مليار ريال في 2021.

وأرجعت الشركة في بياناتها سبب ارتفاع صافي أرباحها بشكل ضئيل والذي بلغ 16 مليون ريال بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.040 مليار ريال، وأضافت أن ذلك قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات والمصاريف التشغيلية بمبلغ 218 مليون ريال و353 مليون ريال على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح والربح التشغيلي بمبلغ 822 مليون ريال و470 مليون ريال على التوالي.

ولفتت الشركة إلى أن أرباحها تراجعت بنسبة 6.52% بالمقارنة مع الربع الأول من 2022، إذ حققت حينها صافي ربح 3.035 مليار ريال.

وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح الاتصالات السعودية بنسبة 1.71% إذ بلغ 5.872 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 5.773 مليار ريال في النصف الأول من 2021.