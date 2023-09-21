ارتفاع مبيعات وقود السفن بالفجيرة لأعلى مستوى في 2023

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة بدولة الإمارات، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر خلال أغسطس

وحسب رويترز فإن هذا الارتفاع في مبيعات وقود السفن جاء رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.

وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.

وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7% على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس لبيانات الطاقة.