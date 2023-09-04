أبوظبي.. 406 آلاف نزيل في الفنادق خلال يونيو

استقبلت فنادق أبوظبي 406 آلاف نزيل خلال شهر حزيران/يونيو الماضي قضوا 968 ألف ليلة بمتوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة 2.4 ليلة.

وأشار تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، إلى أن معدل إشغال الغرف الفندقية بلغ 63%، فيما بلغ معدل إيراد هذه الغرف 339 درهماً، ومعدل إيراد الغرف الفندقية المتاحة 214 درهماً.

واستحوذت فنادق فئة الـ5 نجوم في إمارة أبوظبي على أكبر عدد من نزلاء المنشآت الفندقية بإجمالي 188 ألف نزيل خلال شهر حزيران/يونيو 2023، وبنسبة 46.35% من إجمالي عدد النزلاء.

وفي المرتبة الثانية جاءت الفنادق فئة 4 نجوم بإجمالي 124 ألف نزيل بنسبة 30.5%، و3 نجوم وأقل بإجمالي 60 ألف نزيل بنسبة 14.7%.

وأوضح التقرير أن نزلاء الشقق الفندقية بلغ 35 ألف نزيل بنسبة 8.6%، ما يعكس استقطاب هذه الفئة شريحة واسعة من النزلاء قياساً بغيرها من الفئات.

ولفت إلى أن منطقة أبوظبي استحوذت على العدد الأكبر من النزلاء لشهر يونيو ، بعدد 367 ألف نزيل، تلتها منطقة العين بإجمالي 30 ألف نزيل، فمنطقة الظفرة بعدد 9 آلاف نزيل.

وتصدر النزلاء من الإمارات، قائمة نزلاء المنشآت الفندقية بإجمالي 94 ألف نزيل في يونيو، تلاهم النزلاء من دول آسيا، باستثناء الدول العربية، بـ126 ألف نزيل.

وفي المرتبة الثالثة جاء نزلاء دول مجلس التعاون الخليجي 32 ألف نزيل، تلاها الدول العربية الأخرى 52 ألف نزيل، ثم أوروبا 52 ألف نزيل، تلاها أمريكا 16 ألف نزيل، وإفريقيا باستثناء الدول العربية 7 آلاف نزيل.

وكشفت البيانات أن عدد فنادق الإمارة وصل إلى 174 فندقاً، تضم 34300 غرفة وشقة فندقية، وتتوزع المنشآت الفندقية إلى 129 فندقاً، تضم 28734 غرفة، و45 مبنى للشقق الفندقية يضم 5566 شقة.