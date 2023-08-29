تركيا.. ارتفاع الصادرات في يوليو بنسبة 8.3%

ارتفعت صادرات تركيا في تموز/يوليو الماضي بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وحققت 20 مليار و78 مليون دولار، وفقاً لوكالة “الأناضول“.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة الصادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين، الثلاثاء، ارتفاع نسبة الواردات 10.5% ووصولها إلى 32 مليار و295 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة العجز التجاري الخارجي في تموز/يوليو 14.2% وبلغ 12 مليار و217 مليون دولار.

كما أوضحت البيانات انخفاض نسبة الصادرات بالفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وتحقيقها 143 مليار و287 مليون دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 5% وتحقيقها 216 مليار و827 مليون دولار.​​​​​​​