تسعى منظمة “أوبك” إلى رفع حصتها السوقية بحلول 2040 إلى أكثر من 40% ، وحث الدول الأعضاء وشركاتها الوطنية على ضخ المزيد من الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي المستقبلي.

و قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن الحصة السوقية لـ”أوبك” سترتفع من 30% حالياً إلى أكثر من 40% بحلول 2040 إلى 2045، وفقاً لتقارير ودراسات المنظمة والجهات المستقلة، وذلك مع انخفاض الإنتاج من الدول خارج منظومة “أوبك+” حيث يتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة بحلول 2029 و2030 وكذلك الدول الأخرى.

وأضاف في مقابلة مع “العربية“، ضمن فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن، أن المنظمة تحث دائما الدول الأعضاء وشركاتها الوطنية على ضخ المزيد من الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي المستقبلي.

وتابع: “نحن على يقين بأن الطلب على النفط سيكون في ارتفاع ويجب على “أوبك” و”أوبك+” تلبية هذا الطلب”.