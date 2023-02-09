فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة بنسبة 20.6% خلال 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الإمارات

كشف مكتب الإحصاء الأميركي أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 20.6% ليصل إلى 101.8 مليار درهم أي قرابة 27.7 مليار دولار، مقارنة مع 84.5 مليار درهم خلال العالم 2021.

وحققت صادرت الإمارات إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 25.3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16% مقارنة مع نحو 21.85 مليار درهم للعام 2021. 

وسجّلت واردات الإمارات من الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ عام 2016 بنحو 76.53 مليار درهم، مقارنة مع نحو 62.6 مليار درهم للعام 2021، بنمو قدره 22.2%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 نحو 9.54 مليار درهم، بنمو 6.7%، مقارنة مع 8.9 مليار درهم خلال الشهر نفسه في 2021.

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