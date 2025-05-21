ارتفاع حاد في أمراض القلب بين النساء في الشرق الأوسط مع تبعات مالية كبيرة

يدق تقرير جديد ناقوس الخطر بشأن تدهور صحة النساء في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، ويسلط الضوء على فجوة تأمينية خطيرة تزيد من تعرض الأسر للمخاطر المالية عند حدوث أي طارئ صحي. كما يؤكد على أن الأمراض لا تفرق بين الأعمار، مما يستدعي التخطيط المالي والتأميني المبكر.

وتقول شيلبا تشيتاناند، رئيسة قسم التوزيع بالتجزئة في زيورخ الشرق الأوسط: “في أصعب مراحل الحياة، نحرص على أن نكون شريكاً موثوقاً يوفر الدعم اللازم للعائلات في وقت حاجتها الأكبر. على مدار السنوات الثلاث الماضية، قمنا بسداد 98% من مطالبات الحياة عبر 73 دولة، وعندما تتوفر جميع الوثائق المطلوبة، يتم تسوية معظم المطالبات خلال 72 ساعة. إن الدعم السريع يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً.”

وتبرز في التقرير النقاط التالية

زيادة بنسبة 50 % : شهدت مطالبات الوفاة الناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين النساء في الشرق الأوسط ارتفاعًا مقلقًا بنسبة 50% منذ عام 2020.

: شهدت مطالبات الوفاة الناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين النساء في الشرق الأوسط ارتفاعًا مقلقًا بنسبة 50% منذ عام 2020. عوامل نمط الحياة : يرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى تزايد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، التي أصبحت أكثر انتشارًا بين النساء.

: يرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى تزايد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، التي أصبحت أكثر انتشارًا بين النساء. التدخين كعامل خطر: واحدة من كل عشر نساء تقدمن بمطالبات لمزايا الحياة بسبب أمراض القلب كنّ من المدخنات.

فجوة كبيرة في التغطية التأمينية

تغطية منخفضة للنساء : ثلاث من كل خمس نساء يمتلكن تغطية تأمينية على الحياة تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ قد لا يكون كافيًا في حالات الطوارئ.

: ثلاث من كل خمس نساء يمتلكن تغطية تأمينية على الحياة تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ قد لا يكون كافيًا في حالات الطوارئ. تفاوت بين الجنسين: متوسط تغطية التأمين على الحياة للرجال أعلى بنسبة 88% من متوسط التغطية للنساء، مما يعرض الأسر التي تعتمد على دخل النساء لمخاطر مالية جسيمة.

الأزمات الصحية تضرب في سن مبكرة

حالات مبكرة : يكشف التقرير أن الأمراض الحرجة والوفاة لا تقتصر على كبار السن، حيث تم تقديم مطالبات تغطية الحياة لأفراد لا تتجاوز أعمارهم 27 عامًا، ومطالبات الأمراض الحرجة من سن 23 عامًا، وحتى مطالبة لمرض حرج لطفل يبلغ 9 سنوات.

: يكشف التقرير أن الأمراض الحرجة والوفاة لا تقتصر على كبار السن، حيث تم تقديم مطالبات تغطية الحياة لأفراد لا تتجاوز أعمارهم 27 عامًا، ومطالبات الأمراض الحرجة من سن 23 عامًا، وحتى مطالبة لمرض حرج لطفل يبلغ 9 سنوات. متوسط العمر للمطالبات : متوسط عمر مطالبات التغطية التأمينية على الحياة هو 52 عامًا، ومتوسط عمر مطالبات الأمراض المميتة هو 51 عامًا، مما يؤكد أن المخاطر الصحية تظهر في أعمار أصغر مما يتوقع الكثيرون.

: متوسط عمر مطالبات التغطية التأمينية على الحياة هو 52 عامًا، ومتوسط عمر مطالبات الأمراض المميتة هو 51 عامًا، مما يؤكد أن المخاطر الصحية تظهر في أعمار أصغر مما يتوقع الكثيرون. الأسباب الرئيسية للمطالبات: لا يزال السرطان وأمراض القلب من الأسباب الرئيسية لمطالبات الوفاة في المنطقة، حيث يمثلان معًا حوالي 50% من إجمالي المطالبات.

الحاجة الملحة للتأمين والاستعداد المبكر

زيادة في المطالبات : شهدت زيورخ زيادة حادة سنويًا في مطالبات الحياة والأمراض الحرجة، مما يؤكد الحاجة المتزايدة للحماية.

: شهدت زيورخ زيادة حادة سنويًا في مطالبات الحياة والأمراض الحرجة، مما يؤكد الحاجة المتزايدة للحماية. الاستعداد غير الكافي : على الرغم من تصاعد المخاطر، لا يزال الوعي والاستعداد المالي من خلال التأمين غير كافيين لدى الكثيرين.

: على الرغم من تصاعد المخاطر، لا يزال الوعي والاستعداد المالي من خلال التأمين غير كافيين لدى الكثيرين. أهمية الإجراءات الاستباقية: يدعو التقرير إلى أهمية الفحوصات الصحية الدورية، وإدارة عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، وتأمين تغطية شاملة للحياة والأمراض الحرجة كضرورة لا مفر منها لحماية الأسر من الآثار المالية المدمرة.