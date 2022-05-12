ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا أسرع من المعدل العالمي

سلط تقرير حديث، نشرته شركة “ميرسر مارش بنيفيتس” الرائدة عالمياً في قطاع إدارة المخاطر والتكاليف ومزايا الموظفين، الضوء على توقعات شركات التأمين الصحي العاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا بارتفاع التكاليف السنوية للمطالبات الصحية بنسبة 10.1% في عام 2022، بالمقارنة مع 9.5% في عام 2021.

واستطلع التقرير الذي صدر تحت عنوان “الاتجاهات الصحية من ميرسر مارش بنيفيتس” آراء نحو 210 من شركات التأمين الصحي العالمية، وتقصى عن الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل مزايا الرعاية الطبية التي يقدمها صاحب العمل، واستناداً للبحث، أفادت 62% من شركات التأمين العاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن نشاط المطالبات الصحية في المنطقة لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، ومستمر في اتجاهه التصاعدي، متجاوزاً الرقم العالمي البالغ 41%.

كما أشار 31% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن جائحة كوفيد-19 كانت ضمن ثلاثة أسباب رئيسة لارتفاع تكاليف المطالبات المالية وتكرارها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2021، لتقترب بشكل وثيق من البيانات العالمية (34%). ونتيجة لذلك، برزت ميول جدية لواحدة من كل خمس شركات تأمين (21%) على مستوى العالم لتبني استثناءات طويلة لـ كوفيد-19، في حين أن 8% قاموا بالفعل بتعديل سياساتهم لتشمل الاستثناءات المتعلقة بالجائحة، بينما تذرع أكثر من الثلث (34%) بالقيود المفروضة بسبب ظروف كوفيد الممتدة.

وفي هذه السياق، قال خوليو فيالون جارسيا، رئيس ميرسر مارش بينيفتس في الشرق الأوسط وإفريقيا: “رغم صعوبة التكهن بالمسار الذي ستسلكه جائحة كوفيد-19، يبدو جلياً أن تأثيرها على برامج أصحاب العمل للرعاية الصحية آخذ في الاستمرار لسنوات قادمة، وقد شملت أثار الجائحة أيضاً طريقة تفاعل الناس مع أنظمة الرعاية الصحية، وتصرفهم فيما يتعلق بإدارة صحتهم، وبالتالي تزايدت أهمية تشجيع أصحاب العمل موظفيهم على تبني الرعاية الوقائية من خلال مبادرات مهمة مثل الفحص الطبي السنوي وبرامج السلامة.”