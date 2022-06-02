تفيد تقارير صحفية بأن تكاليف الحج ارتفعت هذا العام في مختلف الدول العربية، ومن المغرب ومصر وحتى قطر تتوارد أخبار عن زيادة كبيرة في التكاليف بسبب عوامل عديدة تحرمُ أصحاب الدخل المتوسط من أداء الفريضة. ويتواصل أريبيان بزنس مع الجهات المعنية في المملكة حول ذلك وسيتم نشر الردود فور وصولها.

وفي العراق ذكرت الهيئة العليا للحج والعمرة أن كلفة الحج بالنسبة للحجاج في العراق هي الأقل مقارنة مع الدول العربية والمجاورة علما أن ان العدد الكلي لحجاج العراق يصل إلى 15 الفا و252 حاجا وتقول الهيئة إنها حرصت على تقليل تكلفة الحج على العراقيين رغم الارتفاع الكبير باسعار الخدمات المقدمة للحجاج في الديار المقدسة.

الهيئة العليا للحج والعمرة:

العراق هو الأنسب بالأسعار والأفضل في الخدمات #الهيئة_العليا_للحج_والعمرة pic.twitter.com/8Jmpzs5eel — الهيئة العليا للحج والعمرة (@MediaHajj) June 1, 2022

ونقلت صحيفة الراية القطرية أن خدمات المشاعر ارتفعت من 2000 ريال إلى 12 ألفًا للحاج، بحسب أصحاب حملات الحج والعمرة الذين لفتوا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف الحج هذا العام يعودُ إلى اعتماد أسعار جديدة على خدمات المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة، وارتفاعها من 2000 ريال للحاج الواحد إلى 12 ألف ريال، فضلًا عن ارتفاع أسعار تذاكر السفر وغيرها من الخدمات الأخرى التي يوفرونها للحجاج، مشيرين إلى أن قيود وباء «كوفيد-19» وتقليص عدد الحجاج هذا العام إلى مليون مسلم من داخل المملكة وخارجها ساهم في رفع تكاليف الحج ليس في قطر وحدها بل جميع دول العالم.

ونقلت الصحيفة أن الأسعار التي تتراوح ما بين 30 ألف ريال وتصل إلى 65 ألف ريال غير مسبوقة.

وتوقعَ أصحاب حملات في تصريحات للصحيفة عودة الأسعار إلى سابق عهدها بعد أن يتم رفع العدد في الأعوام القادمة مع رفع القيود التدريجي المفروضة بسبب فيروس كورونا، مما يساهم في عودة حملات الحج البرية لتسيير رحلاتها، حيث إنه من المعروف أنها تقدمُ خدمة حج بأسعار مناسبة وفي المتناول، مشيرين إلى أن أصحاب الحملات حرصوا على تحديد أسعار يستطيعون من خلالها سد تكاليف الحاج والحصول على هامش ربح بسيط يضمنُ لهم مواصلة تقديم خدماتهم للمعتمرين والحجاج طوال أشهر السنة.