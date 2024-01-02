محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ارتفاع بيتكوين فوق 45000 دولار لأول مرة منذ أبريل 2022

تجاوز سعر بيتكوين حد 45000 دولار استجابة لعوامل عديدة

محرر في الموقع by محرر في الموقع

قفز سعر بتكوين ثلاثة بالمئة، في تعاملات الثلاثاء، لتتجاوز حد 45000 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وذلك في بداية قوية للعام الجديد لأكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم.

ووصلت بتكوين لأعلى مستوى في 21 شهرا عند 45386 دولارا في وقت سابق اليوم مسجلة زيادة اثنين بالمئة في أحدث تعاملات إلى 44980 دولارا بحسب رويترز.

يأتي ذلك نتيجة عدة عوامل منها ترجيح قبول الهيئات الناظمة الأميركية خلال الشهر المقبل إنشاء أول صندوق متداول في البورصة يستثمر بصورة مباشرة في عملة بيتكوين، فضلا عن الاضطرابات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة وتنويع استثماراتهم.

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