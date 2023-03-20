قفزت بتكوين 5.19% إلى 28380 دولارا مع بعض العملات المشفرة في أعقاب الأزمة المصرفية كما يبدو أن بيتكوين تستفيد أيضًا من توقعات بتراخي رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، ونقت رويترز، أن بتكوين قفزت 5.19 بالمئة إلى 28380 دولارا بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش الأحد، بزيادة 1400 دولار عن الإغلاق السابق.

وارتفعت أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم 72 بالمئة عن أدنى مستوى لها في العام عند 16496 دولارا الذي سجلته في الأول من يناير كانون الثاني.

وارتفعت عملة إيثر التي ترتبط بشبكة سلسلة الكتل (بلوك تشين) إيثريوم 3.58 بالمئة إلى 1827.2 دولار اليوم الأحد، بزيادة 63.1 دولار عن الإغلاق السابق.

واستثمر قرابة 100 مليار دولار دخلت إلى سوق العملات المشفرة في الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم والتكوين مثل سولانا وكاردانو.