فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية.. ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 1.2%

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.2% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.

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