ارتفاع الصادرات السلعية للسعودية 3.6%

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء نشرة التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبحسب البيانات، بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (113 مليار ريال) مقابل (109 مليارات ريال) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (4 مليارات ريال)، بنسبة 3.6 بالمئة.

وأفادت نتائج النشرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بلغت (90 مليار ريال)، مقابلَ (81 مليار ريال) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (9 مليارات ريال)، بنسبة 11.1 بالمئة.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 (23 مليار ريال)، مقابلَ (28 مليار ريال) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه (5 مليارات ريال)، بنسبة 17.9 بالمئة.

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022م (63 مليار ريال)، مقابلَ (50 مليار ريال) خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة 26 بالمئة.

وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.