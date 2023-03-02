أظهر إحصاء رسمي اليوم الخميس ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام 2022.

وبحسب نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الرابع 2022 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية خلال الربع الرابع من 2022 حوالي 342.4 مليار ريال مقابل 321.9 مليار ريال خلال الربع الرابع 2021، وذلك بارتفاع مقداره 20.5 مليار ريال بنسبة 6.4 بالمئة.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الرابع 2022 حوالي 271.3 مليار ريال، مقابل 239.6 مليار ريال خلال الربع الرابع 2021، وذلك بارتفاع مقداره 31.7 مليار ريال بنسبة 13.2 بالمئة.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الرابع 2022 حوالي 71.1 مليار ريال مقابل 82.2 مليار ريال خلال الربع الرابع عام 2021، وذلك بانخفاض مقداره 11.1 مليار ريال وبنسبة 13.5 بالمئة.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع 2022 حوالي 193.0 مليار ريال مقابل 148.6 مليار ريال خلال الربع الرابع 2021، وذلك بارتفاع مقداره 44.4 مليار ريال وبنسبة 29.9 بالمئة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.