فادي طنّوس by فادي طنّوس

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 ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية في السعودية 16.6% خلال أغسطس

فادي طنّوس by فادي طنّوس
السعودية

بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة العربية السعودية خلال شهر آب/أغسطس المنصرم 134مليار ريال مقابل 90 مليار ريال خلال الشهر نفسه في العام الماضي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 49.1%، وفقاً لنشرة الهيئة العامة للإحصاء حول التجارة الدولية.

وأظهرت بيانات الهيئة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال آب/أغسطس من العام الجاري بلغت 107مليارات ريال مقابل 67مليار ريال في 2021، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 60.2 %.

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) من الشهر ذاته 27 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال في2021، بارتفاع مقداره 4مليارات ريال بنسبة 16.6%.

وبلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة 61 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال في العام المنصرم وذلك بارتفاع مقداره 10مليارات ريال بنسبة 20.0 %.

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