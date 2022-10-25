 ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية في السعودية 16.6% خلال أغسطس

بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة العربية السعودية خلال شهر آب/أغسطس المنصرم 134مليار ريال مقابل 90 مليار ريال خلال الشهر نفسه في العام الماضي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 49.1%، وفقاً لنشرة الهيئة العامة للإحصاء حول التجارة الدولية.

وأظهرت بيانات الهيئة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال آب/أغسطس من العام الجاري بلغت 107مليارات ريال مقابل 67مليار ريال في 2021، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 60.2 %.

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) من الشهر ذاته 27 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال في2021، بارتفاع مقداره 4مليارات ريال بنسبة 16.6%.

وبلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة 61 مليار ريال مقابل 51 مليار ريال في العام المنصرم وذلك بارتفاع مقداره 10مليارات ريال بنسبة 20.0 %.