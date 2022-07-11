ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له أمام الين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا أمام الين اليوم بعد أن أشارت النتائج التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع بحسب وكالة الانباء السعودية.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998، لكنه قلص هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 في المئة إلى 136.93 ين.



كما صعد الدولار أمام اليورو الذي انخفض بنسبة 0.38 في المئة إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال تعاملات الجمعة الماضية، ليظل مؤشر الدولار مرتفعًا بنسبة 0.4 في المئة عند 107.3.