سامر باطر by سامر باطر

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ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له أمام الين

سامر باطر by سامر باطر
اليورو يواصل انهياره أمام الدولار

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا أمام الين اليوم بعد أن أشارت النتائج التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع بحسب وكالة الانباء السعودية.
وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998، لكنه قلص هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 في المئة إلى 136.93 ين.


كما صعد الدولار أمام اليورو الذي انخفض بنسبة 0.38 في المئة إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال تعاملات الجمعة الماضية، ليظل مؤشر الدولار مرتفعًا بنسبة 0.4 في المئة عند 107.3.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...