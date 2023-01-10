ارتفاع التضخم في مصر إلى 21.9% خلال ديسمبر الماضي

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن نمو التضخم السنوي ارتفع إلى 21.9 % في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع 19.2 % في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في الشهر الأخير من السنة المنصرمة على أساس سنوي مقابل 18.7% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال جهاز الإحصاء إن التضخم السنوي صعد إلى 21.9% في كانون الأول/ديسمبر من 19.2% في الشهر السابق له، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1%، وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” وشمل 15 خبيراً اقتصادياً قد تنبأ أن يسجل التضخم 20.50%.

أسعار الطعام ارتفعت بنسبة 37.9% في مصر

وعلى أساس سنوي، صعد تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 37.9% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الحبوب بنسبة 58.3% واللحوم والدواجن بـ 35.5%، كما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 15.6%، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 13.6% في كانون الأول/ديسمبر على أساس سنوي، والنقل والمواصلات بـ 17.3%، وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من شباط/فبراير القادم.