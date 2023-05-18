الكويت.. ارتفاع التضخم بنسبة 3.69% في أبريل 2023

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) بنسبة 3.69% على أساس سنوي خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الخميس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.16% في نيسان/أبريل الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 7.68% مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 0.30% على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.32% كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.22%.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.54% في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.07% في نيسان/أبريل مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت الهيئة أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.41 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.85% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48%.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 3.49% كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.85%.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نيسان/أبريل باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92% على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة مايكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.