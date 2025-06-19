ارتفاع الاستثمارات الخارجية في مصر وتراجع على الصعيد العالمي في ضربة للعولمة

ذكرت أ ف ب أن الحرب التجارية ترتد سلبا على آفاق الاستثمار الخارجي، ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعبيره عن قلقه من تراجع العولمة، في ظلّ انحسار جديد للاستثمارات الخارجية من المرتقب أن يتواصل مع احتدام التوتّرات التجارية، فيما عاكست مصر ذلك التوجه العالمي وحققت نمواً كبيرا في الاستثمارات. وكانت مصر ضمن القارة الأفريقية ضمن المناطق التي شهدت زيادة في الاستثمارات. ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فيها بنسبة 75%، ولكن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بشكل أساسي من مشروع واحد في مصر. وحققت مصر نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا. ومن بين المشاريع التي ساهمت في جذب هذه الاستثمارات:

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: هناك مفاوضات مع 10 شركات أجنبية لتنفيذ استثمارات كبيرة في المنطقة، في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والصناعة.

مشروع رأس الحكمة: صفقة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع إلى 150 مليار دولار. وهناك استثمار سياحي قطري محتمل: قطر تدرس استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي كبير على الساحل الشمالي لمصر.

وكانت أمريكا الشمالية ضمن المناطق التي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية ، وشهدت ارتفاعًا في الاستثمارات بنسبة 23%، خاصة في الولايات المتحدة.

وبعد انخفاض لسنتين متتاليتين، تبقى آفاق الاستثمار الأجنبي سلبية للعام 2025 بسبب انعدام اليقين الذي تولّده الحرب التجارية التي أطلق دونالد ترامب شرارتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).