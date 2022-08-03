أفاد الرئيس التنفيذي لشركة ” أوبر تكنولوجيز” دارا خسروشاهي، أن الربع الثاني من العام الحالي شهد حجوزات وإيرادات قياسية، إذ زادت بأكثر من الضعف وحققت 8.1 ملير دولار أمريكي.

وقال خسروشاهي في لقاء تلفزيوني مع “بلومبيرج” إن الشركة تقدم أداءً جيداً حقاً، لافتاً إلى أنه في حال في حال مواجهة تباطؤ اقتصادي، فإن المهمة المزدوجة في نقل الأشخاص وعمليات التوصيل “ستميز الشركة عن أقرانها”.

وسجلت الشركة أعلى مستوياتها منذ عام 2020 بدعم من الإيرادات التي فاقت تقديرات المحللين، حيث استمر العملاء في استخدام خدماتها رغم التضخم الأميركي المتسارع.

ونمت إيرادات ” أوبر إيتس” المتخصصة بتوصيل الطعام بنسبة 25 % عن العام الماضي. وقال خسروشاهي إن الشركة ستركز بشكل رئيسي في الفترة المتبقية من العام الجاري على زيادة الربحية في قطاع التوصيل.

وأضاف: ” أوبر الأميركية والعالمية تنمو بأكثر من 40 %، وهو أمر جيد للغاية… نحن نؤمن بشدة بعمليات التوصيل والتركيز هنا، فهذا حقاً هو مجال الربحية”.

وارتفعت أسهم الشركة 19 % في نيويورك، لتغلق عند 29.25 دولارا.

وأبرز خسروشاهي أن عدد السائقين الجدد على المنصة ازداد خلال الربع الثاني، مؤكداً أن أوقات الانتظار وزيادة الأسعار ستتحسن بشكل أكبر مع عودة التوازن بين أعداد السائقين وطلب العملاء.

وكانت ” أوبر ” أعلنت في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، أن إجمالي الحجوزات، التي تشمل خدمات مشاركة الركوب وتوصيل الطلبات والشحن، زادت بنسبة 33 % لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 29.1 مليار دولار.

وارتفعت كذلك الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 873 مليون دولار إلى 364 مليون دولار، لتتجاوز بذلك التوقعات بشكل كبير.

وقالت ” أوبر ” إن 122 مليون شخص يستخدمون خدماتها شهرياً، متجاوزين توقعات المحللين البالغة 120.5 مليون شخص. كما نمت القاعدة العالمية لسائقيها ووكلاء التوصيل السريع بنسبة 31 % مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى نحو 5 ملايين.

تحقيق يتهم “أوبر” باستخدام أساليب عنيفة وغير قانونية

توسيع الشراكة بين «ماستركارد» و«أوبر» لتعزيز رقمنة المدفوعات والشمول المالي