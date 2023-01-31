ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال فبراير

أصدرت المؤسسة العامة للبترول في الإمارات جدول أسعار الوقود لشهر شباط/ فبراير المقبل وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الدولة.

وشهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا، إذ زاد سعر البنزين الممتاز 98 أوكتان بنسبة 10 % تقريبا ليصل إلى 3.05 دراهم إماراتي للتر الواحد، بعدما كان 2.78 درهم.

ومن المقرر أن يرتفع سعر البنزين الخصوصي 95 أوكتان إلى 2.93 درهم للتر الواحد بعدما كان2.67 درهم، في حين سيرتفع سعر لتر الديزل من 3.29 دراهم إلى 3.38 دراهم.

ونشرت المؤسسة الأسعار على صفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي وفق الجدول التالي:

ديزل: 3.38 دراهم/لتر

ممتاز: 3.05 دراهم/لتر

إي-بلس: 2.86 درهم/لتر

خصوصي:2.93 درهم/لتر

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

February 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/K7gEOSSg4i — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) January 31, 2023