ارتفاع أسعار النفط وسط حالة من القلق بسبب شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع معدلات الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس “بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول”، وفقا لـ “رويترز”.

و رجح تقرير “أويل برايس” النفطي الدولي استمرار أسعار الطاقة في الارتفاع مرجعاً ذلك إلى التحول غير المدروس بعيداً عن النفط التقليدي.

وشهدت الفترة الأخيرة تحولاً سريعاً في مشاريع الطاقة المتجددة على حساب النفط التقليدي، مما يهدد بعجز في عمليات الإنتاج والتنقيب والاستكشاف.

وأبرز تحذير بنك جيه بي مورجان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من أن الارتفاع الأخير في أسعار خام برنت قد يستمر صعوداً إلى 150 دولاراً للبرميل بحلول عام 2026.

وحسب “جيه بي مورجان” من المتوقع أن يصل اختلال التوازن بين العرض والطلب العالمي إلى 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2025، لكنه سينمو إلى عجز قدره 7.1 مليون برميل يومياً في عام 2030 مع استمرار الطلب القوي في مواجهة العرض المحدود.

وقال “إن أسعار النفط تراجعت عن أعلى مستوياتها السنوية في ختام أسبوع مضطرب شهد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وحظر روسيا صادرات الديزل”. ونوه التقرير بأن إعلان روسيا حظراً مؤقتاً على صادرات البنزين والديزل، أدى إلى تشديد سوق الوقود العالمية المتوترة بالفعل كما أن الإشارات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول قد أدت إلى تهدئة ارتفاع النفط، وأوضح أن سعر النفط الخام ارتفع هذا الربع مع تمديد السعودية وروسيا قيود الإنتاج حتى نهاية العام كما تحسنت توقعات الطلب، حيث قامت مصافي التكرير في الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- بزيادة المعالجة إلى مستوى قياسي.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز مساء الجمعة.