ارتفاع أسعار القمح 2.4 % بعد قصف ميناء تصدير أوكراني



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح والذرة في تعاملات اليوم بعد أن قصفت روسيا ميناء أوديسا الأوكراني المستخدم في تصدير الحبوب، وذلك قبل أسبوع من انتهاء فترة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.



وبحسب “بلومبيرج” ارتفع سعر القمح في تعاملات شيكاغو بنسبة 2.4 % إلى 6.615 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل ليقترب من أعلى مستوى له منذ يوليو الحالي.



وارتفع سعر القمح المطحون في تعاملات بورصة باريس للسلع، كما واصلت أسعار الذرة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بأكثر من 1 % اليوم.





يذكر أن القمح والذرة من أكثر المحاصيل التي تصدرها أوكرانيا وفقا لاتفاق الحبوب مع كل من روسيا والأمم المتحدة وتركيا.



وتسعى تركيا إلى تمديد الاتفاق لمدة 90 يوم أخرى بحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي.





وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس إن مسؤولي الأمم المتحدة منخرطون بشدة في محاولات تأمين استمرار الاتفاق.



