كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.8% في الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع جاء متأثراً بارتفاع أسعار كل من العقارات السكنية بنسبة 1.1% والعقارات التجارية بنسبة 0.2%، كما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وقالت إنه نظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2% وذلك على أساس سنوي.

وأضافت “الإحصاء” أنه من بين العقارات السكنية الأخرى فقد ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1%، وفي المقابل انخفضت أسعار العمارات بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 5% والبيوت بنسبه 0.1%.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% واستقرت أسعار العمارات والمراكز التجارية في الربع الثاني 2023م، بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.