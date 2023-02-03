كشف تقرير صادر عن موقع “بيوت” العقاري، أن أسعار الشقق والفلل في دبي ارتفع بنسبة تتراوح بين 2% إلى 24% خلال عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن الباحثين عن الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة دبي ركزوا خلال العام المنصرم على العقارات منخفضة الأسعار في مناطق كقرية جميرا الدائرية وأبراج بحيرات جميرا.

وأشار إلى أن الباحثين عن عقارات فاخرة ركزوا بشكل أكبر خلال نفس الفترة على مناطق “دبي مارينا” ومنطقة وسط المدينة.

وشهدت أسعار الإيجارات للشقق منخفضة السعر في المناطق الأبرز في دبي زيادة وصلت إلى 24%، بينما ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنسبة كبير تتراوح بين 24% إلى 54%.

أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة فسجلت ارتفاعاً بنسبة 2% إلى 23%، في حين زادت إيجارات الفلل الفاخرة بنسبة تصل إلى 54%.

وسجلت الإمارة 97,466 صفقة بيع للعقارات السكنية بقيمة بلغت 265.6 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، حيث بلغت الزيادة أكثر من 50% مقارنةً بالعام 2021.

ووفقاً لاتجاهات البحث التي سُجلت في بيوت، ظلت قرية جميرا الدائرية الخيار الأكثر طلباً للشقق ذات الأسعار المنخفضة في دبي. وارتفع سعر بيع الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 7.25% على متوسط سعر الشراء للقدم المربع ليصل إلى 896 درهم في عام 2022.

وأبدى الراغبون بشراء الشقق ذات الأسعار المنخفضة في دبي اهتماماً خاصاً بمناطق معينة مثل: أبراج بحيرات جميرا وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والمدينة العالمية.

وطرأت زيادة تتراوح ما بين 2% إلى 11% في متوسط سعر البيع للقدم المربع، كما تم تسجيل أعلى ارتفاع لأسعار العقارات في أبراج بحيرات جميرا

وسجل متوسط سعر بيع الفلل الفاخرة ارتفاعاً في المناطق الأكثر طلباً خلال عام 2022 ، و لا زالت المرابع العربية أكثر المناطق إقبالاً من حيث الشراء للفلل الفاخرة في المدينة عام 2022، وبلغ متوسط سعر القدم المربع في المرابع العربية 1,241 درهم بارتفاع بنسبة 8.36%.

وأبدى المستثمرون اهتماماً بالفلل عالية الثمن في منطقة نخلة جميرا وداماك هيلز والمرابع العربية 2، إذ ارتفعت أسعار الفلل في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 24%، و لوحظت أعلى زيادة في نخلة الجميرا.

و اتجه المهتمون بشراء الفلل ذات الأسعار المنخفضة في داماك هيلز 2 عام 2022، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربع للفلل في داماك هيلز 2 بنسبة وصلت إلى 2.98% ليبلغ سعره 626 درهم.

و سجل سعر القدم المربع للفلل في قرية جميرا الدائرية ارتفاع طفيف بنسبة 10.2% ليصل إلى 660 درهمًا في المتوسط عام 2022.

كما بحث المهتمون بالشراء عن الفلل ذات الأسعار المنخفضة في دبي لاند والينابيع والفرجان، وارتفعت الأسعار في هذه المناطق بنسبة من 7% إلى 9% خلال عام 2022

و وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع بيوت ، برزت ديستريكت 10 في قرية جميرا الدائرية “جي في سي” باعتبارها أكثر المشاريع قيد الانشاء طلباً للشقق بأسعار منخفضة في دبي ، في حين كانت فيلانوفا في دبي لاند هي الأكثر طلباً من قبل الباحثين عن فلل قيد الإنشاء بأسعار منخفضة.

أما في قطاع العقارات الفاخرة ، كانت الشقق قيد الإنشاء في مبنى بن غاطي كنال في الخليج التجاري الأكثر إقبالاً من قبل المستثمرين، أما الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء، فكان تركيزهم على علايا في تلال الغاف.

وارتفعت تكاليف إيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح من 14% إلى 24% خلال عام 2022، وبلغ متوسط سعر الإيجار 36 ألف درهم لشقق الاستوديو، و 51 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة ، و 73 ألف درهم للشقق ذات غرفتي نوم.

وأظهر المستأجرون أيضًا إقبالاً نحو الشقق في بر دبي وديرة والنهدة وواحة دبي للسيليكون، في حين سجلت أسعار إيجارات الشقق في هذه المناطق زيادة تصل إلى 19%. ولوحظ أعلى ارتفاع في سعر الإيجارات في منطقة واحة دبي للسيليكون.

و ارتفعت أسعار إيجار الشقق في دبي مارينا بنسبة تصل إلى 39%. في عام 2022 ، بلغ متوسط سعر إيجار الشقق في دبي مارينا 91 ألف درهم للشقق ذات غرفة نوم واحدة، و 140 ألف درهم للشقق بغرفتين و 207 ألف درهم للشقق المكونة من 3 غرف نوم.

تشمل المناطق الأخرى الأكثر طلباً والتي بحث عنها الراغبين باستئجار شقق فاخرة كل من؛ الخليج التجاري داونتاون دبي ودبي هيلز استيت ونخلة جميرا.

وسجلت هذه المناطق ارتفاعاً في السعر بنسبة تراوحت بين 24% إلى 54% خلال عام 2022.

وارتفعت أسعار إيجارات الفلل في داماك هيلز 2 بنسبة تصل إلى 9% للفلل المكونة من 3 و 5 غرف نوم بمتوسط بلغ 63 ألف درهم و 98 ألف درهم إماراتي على التوالي.

وأصبحت الفلل المكونة من 4 غرف نوم للإيجار في داماك هيلز 2 ذات تكلفة ميسورة، بنسبة 5.37%، حيث بلغ متوسط الإيجارات السنوية 74 ألف درهم إماراتي في عام 2022.

وخلال عام 2022 ، سجلت مردف ارتفاعا في السعر يتراوح من 12% إلى 14%. في المتوسط ، بلغ سعر إيجار الفلل المكونة من 3 غرف نوم في مردف مقابل 98 ألف درهم إماراتي ، بينما يبلغ سعر الفلل المكونة من 4 غرف نوم و 5 غرف نوم 120 ألف درهم إماراتي و 132 ألف درهم إماراتي على التوالي.

وشهد متوسط إيجارات الفلل في دبي لاند وقرية جميرا الدائرية ومنطقة ريم ارتفاعات تتراوح من 2٪ إلى 23%.

وشهدت إيجارات الفلل الفاخرة في المجمعات السكنية الأشهر في جميع أنحاء دبي ارتفاعات كبيرة في الأسعار السنوية خلال عام 2022.

و سجلت أسعار إيجار الفلل في البرشاء زيادات تتراوح بين 16% و 27% عبر جميع أنواع وأحجام الفلل.

ويذكر أنه سجل قطاع العقارات التجارية في إمارة دبي نمواً بـ 73 % في قيمة المبيعات و30 % في عدد الصفقات خلال 2022.