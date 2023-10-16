السيد العزوني

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ارتفاع أسعار السلع في السعودية…”أبو صرة” المصري يتصدر

صدرت قائمة السلع الأعلى ارتفاعاً بالمملكة خلال سبتمبر الماضي.

السيد العزوني
ارتفاع أسعار السلع

ارتفاع أسعار السلع في السعودية – أظهر التقرير الشهري لمتوسط أسعار السلع والخدمات الصادر أمس الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية تصدر فاكهة برتقال أبوصرة المصري قائمة السلع الأعلى ارتفاعاً بالمملكة خلال سبتمبر الماضي.

وسيطرت تغيرات أسعار الفواكه والخضار على أبرز الارتفاعات والانخفاضات المسجلة في تقرير أسعار السلع والخدمات الشهرية لشهر سبتمبر الماضي.

وقارن التقرير أسعار السلع في شهر سبتمبر بشهر أغسطس، وتصدر كلا من البرتقال أبوصرة المصري، اليوسفي الباكستاني والعنب المحلي قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً، فيما سجل كلا من الرمان الهندي، البرقوق التركي، الكمثرى اللبنانية والفاصوليا الخضراء قائمة السلع الأكثر انخفاضاً.

وبحسب أحد المتاجر في السعودين فإن سعر الكيلو جرام من البرتقال أبو صرة المصري يصل إلى 7.90 ريال سعودي.

ارتفاع أسعار السلع

السلع الأعلى ارتفاعا في سبتمبر ونسبة التغيير

  • برتقال أبو صرة المصري 19.97
  • يوسفي باكستاني 19.44
  • عنب محلي 16.47
  • 9.63
  • ملفوف أبيض بطاطس وسط محلي 16.18
  • كوسة محلي 8.45
  • تفاح أحمر أمريكي 8.13
  • فلفل أخضر بارد محلي 7.87
  • باذنجان أسود محلي 7.58
  • (حبحب) بطيخ محلي 6.34

السلع الأكثر انخفاضا في سبتمبر ونسبة التغيير

  • رمان هندي 13.61
  • برقوق بخاري تركي 5.85
  • كمثرى لبناني 4.84
  • فاصوليا خضراء 4.74
  • شعير مستورد 4.37
  • تمر (رطب) 4.24
  • عنب لبناني 3.29
  • ملوخية محلي 3.29
  • نفقات الأفراح 3.24
  • التين أو الدريس 2.85
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مجد البهو

مجد البهو

مجد البهو، رئيس تحرير مجلة "أريبيان بزنس"، هو خريج في الصحافة مع تخصص فرعي في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت في...