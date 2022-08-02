ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في 4 أسابيع

أظهر تقرير لوكالة “بلومبيرج” أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى لها الثلاثاء، منذ أوائل تموز/يوليو الماضي، وذلك نتيجة لتخوف المستثمرين من فترة توترات عاصفة في العلاقات الأميركية-الصينية مع توجه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان التي تشهد علاقتها بجارتها توتراً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليبلغ 1780.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شنغهاي، كما ارتفع البلاديومبنسبة 0.6%، بينما تغيرت الفضة والبلاتين قليلاً.

وبيّن التقرير أن المعدن الأصفر يستفيد في الغالب من نوبات الاضطرابات الجيوسياسية، معتبراً أن رحلة بيلوسي إلى تايوان ستمنحه دفعة قوية وتساعده بالارتداد عن أدنى مستوى له في 15 شهراً.

ووفقاً للتقرير فإن انعكاس ارتفاع الدولار والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي ساعدت الذهب على تحقيق مزيد من المكاسب.

من المتوقع أن تصل بيلوسي في وقت لاحق الثلاثاء إلى تايوان التي تعتبرها الصين أراض تابعة لها، لتكون بذلك أكبر سياسية أميركية تزور الجزيرة منذ ربع قرن، وقد حذرت بكين من عواقب، بما في ذلك العمل العسكري، إذا استمرت الرحلة.