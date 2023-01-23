ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، مدعوماً بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير/كانون الثاني وأول فبراير/شباط 2023 في الوقت الذي يشير فيه أيضاً إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1744.86 دولار.